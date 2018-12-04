Специалисты АО «ГРЦ Макеева» прошли обучение в команде эффективных управленцев Роскосмоса

В сентябре 2016 года Госкорпорация «Роскосмос» объявила о наборе кандидатов в единый отраслевой кадровый резерв для формирования пула высокоэффективных сотрудников. Тогда по результатам специального отбора в него вошли девять молодых специалистов предприятия, имеющих высокий управленческий потенциал.

В ноябре 2018-го они завершили двухгодичный курс обучения «Управление в ракетно-космической промышленности» на базе Корпоративной академии Роскосмоса. По словам участников проекта, образовательная программа была очень насыщенной и включала в себя большой объем дисциплин по развитию управленческих, профессионально-технических и бизнес-компетенций.

Мастер-классы руководителей ракетно-космической отрасли и ведущих отраслевых экспертов, тренинги по экономике, менеджменту, стратегии, управлению поставками и качеством, маркетингу, управлению командой, развитию персонала основывались на реальных управленческих практиках отечественных и зарубежных предприятий космической, авиационной, машиностроительной, металлургической и энергетической отраслей.

Как сообщили информационному агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе АО «ГРЦ Макеева», участники прошли стажировку на передовых предприятиях отрасли и защитили аттестационные проекты.

«На сегодняшний день в единый отраслевой кадровый резерв входят 11 специалистов предприятия, - сообщила начальник кадровой службы ГРЦ Ирина Готман. - Некоторые из них уже получили возможности карьерного роста, доказав свой высокий потенциал и заняв ответственные должности в Государственном ракетном центре. А в перспективе не исключены предложения и от других предприятий ракетно-космической отрасли».

Фото: пресс-служба АО «ГРЦ Макеева»