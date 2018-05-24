Специалисты Челябэнерго в ходе учений реконструировали ЛЭП в Аргаяшском районе

Прохождение по территории Южного Урала холодного атмосферного фронта, сопровождавшегося сильными осадками и порывами ветра до 25 метров в секунду, вызвало технологические нарушения в работе электросетевого комплекса «Челябэнерго».

Больше всего пострадала курортная зона у озера Увильды – там из-за обледенения проводов, налипания на них мокрого снега произошли обрывы, а также излом и наклон опор и падение на провода деревьев из-за пределов охранной зоны.

Такая легенда была подготовлена для командно-штабных учений персонала Центральных электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго».

Как сообщили в пресс-службе компании, в командно-штабной тренировке приняли участие более 50 специалистов, бригады распределительных сетей Сосновского, Красноармейского, Каслинского, Уфалейского Аргаяшского районов электрических сетей (РЭС), было задействовано 13 единиц спецтехники.

В ходе учений бригады совместными усилиями и в сжатые сроки выполнили реконструкцию воздушной линии электропередачи (ВЛ) напряжением 10 кВ от ПС «Губернская». На ЛЭП протяженностью более 9 километров заменили 103 устаревшие деревянные опоры на железобетонные.

Проведенные работы обеспечили надежное и качественное электроснабжение 14-ти баз отдыха и детских оздоровительных лагерей в окрестностях озера Увильды, а также жителей нескольких населенных пунктов, в том числе поселков Красный Камень и Яумбаево.

Все работы выполнены с применением современных методов монтажа и материалов: при монтаже ВЛ использован самонесущий изолированный провод (СИП), который гарантирует надежную передачу электроэнергии в самых сложных климатических условиях, обеспечивает максимальную защиту от несанкционированных подключений к электрическим сетям и сводит к нулю возможность получения электротравмы. Так, для безопасного отдыха детей проведены работы по реконструкции воздушной линии 10 кВ с применением СИП.