Специалисты «Челябинскгоргаза» победили в областном конкурсе профессионального мастерства. В ходе конкурса участники продемонстрировали теоретические знания и практические навыки.

На производственной базе АО «Челябинскгоргаз» и на учебном полигоне газовиков в селе Долгодеревенское 25 мая состоялся традиционный конкурс профессионального мастерства работников газораспределительных организаций Южного Урала.

В нем приняли участие электросварщики, специалисты противокоррозионной защиты, бригады аварийно-диспетчерских служб компании «Челябинскгоргаз» и 9-ти филиалов компании «Газпром газораспределение Челябинск» из Златоуста, Карталов, Копейска, Коркино, Магнитогорска, Миасса, Кыштыма, Усть-Катава и Южноуральска.

В этом году традиционный смотр знаний и навыков газовиков посвящен 60-летию АО «Челябинскгоргаз» и 15-летию АО «Газпром газораспределение Челябинск». Об этом сообщает пресс-служба АО «Челябинскгоргаз».

В ходе конкурса участники продемонстрировали теоретические знания и практические навыки. Электросварщики показали свое мастерство в сборке контрольных сварных соединений на специально оборудованном стенде. Право называться лучшим по профессии завоевал электросварщик из Златоуста Алексей Попов. 2-е место – у челябинца Владимира Юрчука, 3-е – у Александра Жука из Миасса.

Среди специалистов противокоррозионной защиты лучше всех справился с конкурсными заданиями мастер участка защиты от коррозии компании «Челябинскгоргаз» Андрей Морщагин. Второе место занял монтер службы ЭХЗ из Миасса Александр Лучевников. На третьем месте – инженер службы ЭХЗ из Златоуста Алексей Журавлев.

Соревнования аварийных бригад проходили в условиях, максимально приближенных к реальным. Экипаж аварийно-диспетчерской службы АО «Челябинскгоргаз» четче и быстрее других выполнил задание по локализации и ликвидации аварийной ситуации, действуя грамотно и слаженно, соблюдая правила техники безопасности и охраны труда. Поэтому жюри конкурса безоговорочно присудило ему победу. Второй результат показал экипаж из Миасса. Третье место занял экипаж из Копейска.

В результате успешного выступления во всех номинациях уверенную победу в общекомандном зачете одержали специалисты АО «Челябинскгоргаз», на втором месте - команда филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» в городе Миасс, третье место – у команды филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» в городе Златоусте.

«Несмотря на соревновательный характер конкурса, в нем нет проигравших. Конкурс дает возможность всем участникам оценить свои силы, перенять лучший опыт, чтобы в дальнейшем усовершенствовать свой профессионализм. Знания и мастерство – это надежный гарант безопасности эксплуатации газового хозяйства, бесперебойного газоснабжения потребителей,» - подчеркивает генеральный директор АО «Газпром газораспределение Челябинск» и АО «Челябинскгоргаз» Владимир Серадский.