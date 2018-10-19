Специалисты «МРСК Урала» приняли участие в Неделе конкуренции

В рамках V Недели конкуренции в Челябинской области 18 октября состоялся круглый стол «Преимущества антимонопольного комплаенса». В мероприятии, проведенном руководителем Челябинского УФАС Анной Козловой, принял участие Начальник Департамента Правового обеспечения ОАО «МРСК Урала» Алексей Санин.

В ходе встречи состоялось обсуждение вопросов процесса внедрения хозяйствующими субъектами антимонопольного комплаенса, его актуальность в закупочной деятельности.

Комплаенс-система является важным элементом государственной политики по развитию конкуренции. Именно поэтому антимонопольное ведомство способствует внедрению данной системы внутреннего контроля и трансляции опыта таких компаний среди бизнес-сообщества.

Руководитель Челябинского УФАС России Анна Козлова: «Антимонопольный комплаенс - это инструмент предупреждения нарушений антимонопольного законодательства. Комплаенс-система в целом помогает поднять правовую культуру сотрудников предприятия, в том числе в сфере антимонопольного регулирования, для достижения определенных экономических результатов. Этот инструмент во всем мире существует достаточно давно. Российское антимонопольное ведомство также активно информирует о преимуществах комплаенса и оказывает содействие компаниям при разработке и реализации указанной системы. Пока применение антимонопольного комплаенса хозяйствующими субъектами не является обязательным, но некоторые крупные компании, в том числе и в Челябинской области, подхватили эту идею и начали его внедрение».

ОАО «МРСК Урала» одно из первых внедрило комплаенс в свою деятельность в результате взаимодействия с антимонопольным ведомством на территории Челябинской области и разъяснительной работы службы. Антимонопольная политика действует на всей территории деятельности компании - не только в филиале ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго», но и в «Пермэнерго» и в «Свердловэнерго».

Начальник Департамента Правового обеспечения ОАО «МРСК Урала» Алексей Санин рассказал об особенностях внедрения комплаенс-системы в энергокомпании и перспективах работы в этом направлении.

Разработанная ОАО «МРСК Урала» комплаенс-система предусматривает наделение ответственного подразделения обязанностью управления антимонопольными рисками, внедрение внутренних механизмов и процедур по их ликвидации и минимизации, проведение обучающих мероприятий для сотрудников по повышению антимонопольных знаний, а также содержит информацию об основных правилах и запретах в сфере антимонопольного законодательства и Правил техприсоединения к электрическим сетям.

«Комплаенс – это система, которая должна внедряться и поддерживаться постоянно, поэтому, мы открыты к взаимодействию с нашими контрагентами и с антимонопольными органами по зонам своего присутствия. В проекте - проведение круглых столов и возможность совместного обучения и обмена информацией» - отметил Алексей Санин.

Кроме того, антимонопольная политика ОАО «МРСК Урала» направлена на формирование внутренней заинтересованности и личной ответственности сотрудников в соблюдении антимонопольного законодательства.

Неделя конкуренции - главное ежегодное событие в Челябинской области в сфере конкурентного законодательства, направленное на решение и обсуждение актуальных задач по развитию конкуренции в Челябинской области, повышение правовой грамотности представителей органов власти, бизнеса и граждан.