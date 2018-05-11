Специалисты оценят безопасность дома на площади Революции в Челябинске

Специалисты проведут комплексное обследование жилого дома на площади Революции в Челябинске. В обязательном порядке будет проведена экспертиза балконных конструкций.

Решение о необходимости проведения обследования бывшего дом для работников областного исполкома, построенного в 1938 году, было принято вице-губернатором Сергеем Шалем во время Парада Победы 9 мая 2018 года.

Находясь на центральной трибуне, обратил внимание на расположенный напротив жилой дом. Там на некоторых балконах собралось большое количество зрителей и издалека казалось, что балкон чуть прогнулся под тяжестью и скоро не выдержит и рухнет, ведь дому уже 80 лет. Такое же впечатление сложилось и у некоторых других зрителей

Сергей Шаль не стал откладывать свои опасения в долгий ящик и, даже не дождавшись окончания Парада, распорядился провести комплексную проверку дома, обратив особое внимание на балконы. «Будем к саммитам ШОС и БРИКС делать ремонт фасада дома и обследуем его дополнительно, - пояснил агентству «Урал-пресс-информ» Сергей Шаль. – Чтобы душа за этот дом больше не болела».

Напомним, накануне губернатор Борис Дубровский поручил Сергею Шалю и региональному оператору капитального ремонта, «в течение месяца разработать и утвердить дорожную карту по ремонту фасадов на гостевых маршрутах с применением разработанного дизайн-кода города, а также обустройству придомовых территорий». Глава региона даже выразил готовность выделить средства из областного бюджета на проведение ремонтов, но при условии, что в итоге получится «по-настоящему красивые дома, выполненные с учетом передовых технологий и лучших практик».

Жилой дом на проспекте Ленина, 54 был построен для работников Челябинского областного исполкома и областного комитета ВКП(б) начал строиться в 1934 году и был введен в эксплуатацию в 1938 году. Он стал первым семиэтажным зданием Челябинска (в его центральной части семь этажей, а боковые части имеют только шесть этажей).

Жилой дом в виде буквы «П» с севера дом обрамляет площадь Революции, а слева выходит на пешеходную улицу – Кировку, справа – на Цвиллинга.

Проект здания в стиле конструктивизма был выполнен Ленинградской конторой «ГИПРОГОРа» архитекторами Кухтенковым и Максимовым.

На первом этаже здания до начала 1990-х годов располагался самый большой в городе гастроном «Центральный». А в настоящее время разместились кафе и магазины. В центре дома - большой портал-арка, украшенная ажурными воротами из чугуна. Рядом под площадью расположен подземный торговый комплекс «Никитинский», построенный в 1999 году.

В этом доме жили выдающеийся ученый, основатель гелео-космобиологии Александр Чижевский, основоположник химического производства на Южном Урале Григорий Зискин, основатель южноуральской школы борьбы Харис Юсупов, режиссер Наум Орлов, часто здесь бывал выдающийся биолог, один из основоположников радиационной генетики Николай Тимофеев-Ресовский. Об этом свидетельствуют мемориальные таблички.

В 2008 году дом был поставлен на государственную охрану - включен в единый госреестр культурного наследия России.