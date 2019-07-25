Специалисты РЭБ прикрыли аэродром от крылатых ракет в ходе учений под Челябинском

Специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) прикрыли военный аэродром от воздействия крылатых ракет в ходе проведения специальных учений в Челябинской области, сообщает пресс-служба ЦВО.

По замыслу учений самолеты «противника» с размещенными на борту радиолокационными станциями были подняты в небо для обнаружения стратегического аэродрома и наведения крылатых ракет.

Для защиты площадного объекта от радиоэлектронного воздействия расчеты комплексов «Красуха-4С» заняли позиции и развернули уголковые отражатели. В результате постановки помех военные специалисты исказили навигационное поле, создали плотную стену помех и "ослепили" навигационные системы и средства наведения высокоточного оружия истребителей-бомбардировщиков. В результате "противник" не сумел обнаружить военный аэродром и нанести по нему ракетно-бомбовый удар.

Всего в учении было задействовано более 1 тыс. человек.

Проведение специальных учении является одним из этапов подготовки войск округа к проведению стратегических командно-штабных учении «Центр-2019».