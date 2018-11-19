Спецкомиссия проверит факты, озвученные в видеообращении жителей Катав-Ивановска к губернатору

Сегодня, 19 ноября, специально созданная комиссия проверит состояние стен, кровли, системы теплоснабжения и канализации трех домов на улице Стройгородок в Катав-Ивановске, жители которых написали видеообращение к губернатору Борису Дубровскому. В ближайшее время в город приедут и представители минстроя региона.

Как уже сообщало агентство, жители домов № 2, 3 и 5 со Стройгородка обратились к главе региона с просьбой помочь в решении их проблемы. Дома были построены в 1960-1962 годах и в настоящий момент не признаны аварийными. Капремонт в домах запланирован в период с 2020 по 2025 годы.

По словам обратившихся, из-за землетрясения на стенах и потолках пошли трещины, нет нормального водоснабжения и отсутствует канализация. А местная администрация никаких действий не предпринимает.

Сегодня комиссия, в состав которой вошли представители администрации Катав-Ивановска и теплоснабжающей организации, повторно изучит состояние стен, кровли, системы теплоснабжения и канализации трех домов (первый раз это было сделано после сентябрьского землетрясения). На основании полученных результатов глава должен будет составить план мероприятий по устранению выявленных проблем.

В мэрии уверены, что все проблемы жителей трех многоквартирных домов на улице Стройгородок связаны с отсутствием у них обслуживающей организации. Жильцы еще в 2008 году создали товарищество собственников жилья (ТСЖ). Юридически ТСЖ функционирует по сей день, но в действительности там никто не работает и дома никто не обслуживает.

Тепло в дома подает теплоснабжающая компания «Источник тепла». Принадлежащая им котельная новая и работает исправно. Сегодня комиссия проверит температуру в квартирах жителей и выяснит причину недостатка тепла.

В домах есть большие проблемы с водоснабжением и канализацией. Жители воду берут из колонки на улице. Туалет – один на три дома – также расположен на улице. Из выгребной

Как отметил министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин, ведомство взяло ситуацию на свой контроль. «В ближайшее время представители ведомства отправятся в Катав-Ивановск, чтобы на месте изучить состояние объектов», - отметил министр.

По результатам обследования домов будет составлен план дальнейших действий. В минстрое отметили, в случае выявления необходимости в капитальном ремонте обследуемых домов в полномочиях администрации Катав-Ивановского района инициировать его перенос на более ранний срок.