Старшеклассники Магнитогорска убедились в открытости городской власти

В зале заседания Магнитогорского городского Собрания (Челябинская область) прошла встреча школьников с руководителем местных парламентариев Александром Морозовым.

Накануне Дня народного единства она прошла в форме беседы об истории становления и развития местного самоуправления, сообщили в пресс-службе Собрания.

«Эта праздничная дата позволяет ощутить свою причастность к великой судьбе нашей державы», - отметил Александр Олегович.

Спикер рассказал о действии программ, направленных на улучшение экологии города и региона, о внедрении в производство новейших технологий, рассказал, как власти усиливают работу по улучшению инфраструктуры и совершенствованию городской среды.

Оказалось, что ребята замечают происходящие в городе позитивные изменения. Они подготовили и представили видеоролик о памятных местах города, его парках и скверах.

Общение продолжалось более двух часов. Александр Морозов ответил на многочисленные вопросы и предложил продолжить диалог в социальных сетях. А в завершение посоветовал каждому как можно точнее определиться с выбором профессии и стать мастером своего дела.