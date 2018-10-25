Старшеклассники Магнитогорска убедились в открытости городской власти
В зале заседания Магнитогорского городского Собрания (Челябинская область) прошла встреча школьников с руководителем местных парламентариев Александром Морозовым.
Накануне Дня народного единства она прошла в форме беседы об истории становления и развития местного самоуправления, сообщили в пресс-службе Собрания.
«Эта праздничная дата позволяет ощутить свою причастность к великой судьбе нашей державы», - отметил Александр Олегович.
Спикер рассказал о действии программ, направленных на улучшение экологии города и региона, о внедрении в производство новейших технологий, рассказал, как власти усиливают работу по улучшению инфраструктуры и совершенствованию городской среды.
Оказалось, что ребята замечают происходящие в городе позитивные изменения. Они подготовили и представили видеоролик о памятных местах города, его парках и скверах.
Общение продолжалось более двух часов. Александр Морозов ответил на многочисленные вопросы и предложил продолжить диалог в социальных сетях. А в завершение посоветовал каждому как можно точнее определиться с выбором профессии и стать мастером своего дела.