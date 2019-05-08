Старт дан: судьбу «маленькой Баварии» в Челябинске начал решать суд

Сегодня, восьмого мая, в суде Центрального района Челябинска началось предварительное слушание по делу о так называемом «немецком квартале».

В суд с иском обратился краевед Юрий Латышев. Он требует признать незаконным приказ Государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области об исключении ансамбля жилых домов по улице Социалистическая из перечня объектов культурного наследия Челябинской области, а также обязать административного ответчика назначить повторную государственную историко-культурную экспертизу по выявленному объекту культурного наследия.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», этот квартал жилых домов в Металлургическом районе Челябинска называют «немецким кварталом» или «маленькой Баварией». Он был включен в список выявленных объектов культурного наследия Челябинской области в феврале 2017 года. Уникальный квартал в Металлургическом районе Челябинска, не имеющий аналогов в России, был построен в 1944-1946 годах немецкими, итальянскими, финскими рабочими, высланными на Урал в начале Великой Отечественной войны.

Пятого марта 2019 года государственный комитет охраны культурного наследия Челябинской области отказал во включении ансамбля жилых домов в государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ. Также он был исключен из регионального перечня выявленных объектов культурного наследия региона, представляющих историческую, художественную или иную культурную ценность.

По словам краеведа Юрия Латышева, решение об исключении было принято на основании заключения некомпетентного эксперта из Пензы. Краеведы даже направляли в минкульт России обращение с фактами о ее некомпетентной деятельности по проведению государственной историко-культурной экспертизы. Департамент госохраны объектов культурного наследия при минкульте заверил, что учтет изложенные факты при повторном присвоении полномочий этому эксперту.

Юрий Латышев также подчеркивает, что акт должен был рассматриваться на заседании научно-методического совета. Но заседание пока не состоялось, а приказ уже подписан.

Фото: личная страница «Вконтакте» Юрия Латышева