Столицу Южного Урала в видеоролике воспела «Команда Че»

Челябинская инициативная группа «Команда Че» сняла ролик, посвященный столице Южного Урала. Работа творческого коллектива стала признанием в любви к Челябинску.

Авторы видео сравнили знаковые места родного города с достопримечательностями европейских стран, отметив, что «Рим – не Челябинск, это факт бесспорный».

Лирический герой стихотворения, авторами которого стали Семен Решетов и Спартак Коробейников, утверждает: сколько бы ему ни пришлось скитаться по миру, в душе он неизменно будет возвращаться «в родительский и теплый дом, где так сурово укрывали пледом, на холоде учили не сопливить»: «И для меня нет города важнее. Челябинск, ты моя столица мира!»

«Команда Че» отмечает, что фотокадры, графика и фоновое стихотворение были созданы жителями Челябинска специально для ролика. Закадровый текст прочитал известный диктор федерального телеканала, голос СТС Борис Репетур.