Стоматологическая поликлиника Челябинска восстанавливается после потрясений

Стоматологическая поликлиника №1 Челябинска, которую в начале года лихорадило от назревших, а порой и просто надуманных недоброжелателями проблем, стала постепенно приходить в себя после пережитых потрясений. Ветер позитивных перемен, пока еще малозаметный обычному глазу, начинает потихоньку вычищать темные пятна ее истории. Хотя картинку еще трудно назвать радужной, но перспективы превращения обычной муниципальной стоматологии в клинику более высокого уровня уже просматриваются, считает руководитель.

Обо всем по порядку. В конце 2018 года управление здравоохранения Челябинска, которое категорически не удовлетворяла ситуация в бюджетной стоматологической поликлинике города, сменило главврача клиники.

Тут же нашлись «знающие» люди, которые в ярких красках стали рисовать картину бюрократического беспредела - чиновники выгнали главного врача, чтобы посадить на «теплое» место «своего» человека. «Подогревал» ажиотаж также уволенный руководитель вместе со своими сторонниками.

На самом деле ситуация выглядит не совсем так, как ее пытаются представить в социальных сетях. Во-первых, к главврачу, который был уволен по части 2 статьи 278 Трудового кодекса РФ (в связи с принятием работодателем решения о прекращении трудового договора) уже давно были вопросы не только у вышестоящего начальства, но и у правоохранительных органов – по финансово-хозяйственной деятельности, по закупкам, по методам работы, по левым доходам и другие. Силовики до сих пор продолжают разбираться во всех хитросплетениях.

Во-вторых, вопрос об увольнении поднимался еще несколько лет назад. Но желающих возглавить умирающую клинику не находилось. К тому моменту все оборудование поликлиники устарело, врачи работали не с самыми лучшими расходными материалами, были огромные очереди. Все это вызывало постоянно растущее недовольство пациентов и горздрава.

Известно, что в течение продолжительного периода непростых отношений горздрава с главным врачом, предпринимались попытки оптимизировать учреждение с СП №6, либо назначить нового главного врача. Несколько кандидатур отказалось от предложений возглавить СП 1. Когда предложение поступило от горздрава Евгению Владимировичу Альтману, то пришлось некоторое время подумать прежде чем согласиться.

Не все в новом коллективе обрадовались новому руководителю. Он ужесточил дисциплину, перекрыл потенциальные источники «левых» заработков, не допускал приписок. Эти жесткие, но необходимые в данной ситуации меры привели к недовольству ряда сотрудников, которое вылилось в публичную плоскость и даже привело к некоторым потерям, в том числе и репутационным. К тому же с марта изменилась система оплаты труда, что также привело к недопониманию некоторых врачей.

Тогда в клинику с проверкой нагрянули депутаты комитета Челябинской городской думы по социальной политике. Они решили на месте лично оценить ситуацию, осмотреть помещения, поговорить с сотрудниками. Через некоторое время парламентарии вызвали главврача к себе «на ковер».

Главный врач, ничего не скрывая, показал все «достопримечательности» поликлиники, обозначил существующие проблемы и рассказал о ближайших планах. Наше агентство также поинтересовалось у главврача Евгения Владимировича Альтмана, что было до него, что есть сейчас и что будет.

- Евгений Владимирович, сколько человек обслуживает ваша поликлиника?

- В настоящий момент стоматологическая поликлиника обслуживают 126 тысяч человек, прикрепленных по месту прописки в этом районе. Время ожидания приема у врача составляло около трех месяцев и поступало много жалоб от пациентов, которые не могли дождаться приема. За счет управленческих решений время ожидания приема сократилось до 3 недель.

- Как любой театр начинается с вешалки, так поликлиника начинается с регистратуры. Нарекания на ее работу были. Пересмотрели ли вы принцип ее работы?

- Да. Работа ведется постепенно. Разработан проект более современной регистратуры. Для удобства создадут единую регистратуру – для тех, кто лечится платно и тех, кто по полису.

На сегодня для платных и бюджетных пациентов созданы две регистратуры, заводятся разные карточки (для платного и бесплатного приема), что является нарушением. Когда пациенты приходят в кабинет к врачу с разными карточками, происходит путаница. Поэтому мы решили объединить две регистратуры в одну. В результате высвободится большой кабинет на втором этаже, где планируется установить еще две стоматологические установки. Соответственно появятся дополнительно и четыре ставки врача. Почти полностью закончена оптимизация карт пациентов.

В объединенной регистратуре будет два регистратора и картаносцы.

Для удобства посетителей установлено информационное табло, которое позволит лучше ориентироваться в поликлинике. В ближайшее время их число увеличится.

Кроме того, мы намерены повысить телефонную доступность регистратуры. На сегодня здесь работает только один телефон и дозвониться до регистратора бывает проблематично. Мы работаем над внедрением IP-телефонии (подключением многоканального телефона).

Планируется организовать маршрутизацию для пациентов с ограниченными возможностями. Для определения уровня качества и доступности медпомощи будет проведено анкетирование посетителей.

- В каком состоянии вам досталось остальное хозяйство поликлиники?

- Я бы оценил его как запущенное. Но когда я шел сюда, то уже понимал, на что иду. В хирургическом отделении нет стоматологических установок. В хирургии стоял компрессор, накрытый кожухом. Когда я его поднял, то увидел многовековую пыль.

При сложном удалении зуба мудрости нужно распилить зуб, но это невозможно сделать без стоматологической установки.

На сегодня уже утверждена и согласована сметная документация (согласована в МУЗ «Челябстройзаказчик»), внесены соответствующие изменения в план ФХД, добавлена позиция в план закупок, подготовлена аукционная документация. Выделены денежные средства в размере 700 тысяч рублей на текущий ремонт операционного блока. Смета на текущий ремонт коридоров цокольного и первого этажей находится на согласовании в управлении здравоохраненияа администрации города Челябинска.

- Какова ситуация с оборудованием?

- На сегодняшний день коэффициент износа стоматологического оборудования в поликлинике составляет 100%. Установки приобретались в 2003-2006 годах. А срок их эксплуатации составляет 10 лет. Нужно было еще 6 лет назад начать обновлять оборудование, но этого не было сделано. Вместо этого запчасти снимались с соседней установки из кабинетов, где не было врачей, и ставились на вышедшую из строя. В поликлинике сегодня 13 установок. Запланировано приобрести 15 современных установок с учетом новейших технологий. Мы обратились в письменной форме в управление здравоохранения администрации города Челябинска с просьбой помочь в приобретении стоматологического оборудования по муниципальной программе «Улучшение оказания медицинской помощи населению города Челябинска».

- Пациенты, приходя в поликлинику, обращают внимание не только на установки, но и на расходный материал (из чего делают пломбы). А в последнее время были жалобы на задержку с закупками и на некачественные пломбы (современные материалы использовались лишь на платном приеме). Что сейчас меняется?

- Небольшие задержки в поставке материалов в начале года были связаны с финансовыми проверками, которые проводила ОБЭП после отставки прежнего руководителя.

В этом году мы увеличили затраты на закупку расходных материалов до 8,5 миллиона рублей или на 43%. Мы стараемся приобретать современные материала не только для платных, но и для бесплатных пациентов.

Для улучшения качества оказания помощи в штат принят эксперт по контролю качества. Любая поступившая жалоба обрабатывается и обсуждается с написавшим ее пациентом, чтобы решить возникшую проблему и не допустить впредь подобных инцидентов.

- Все это, безусловно, позитивные преобразования. Но они станут бесполезными, если поликлиника не будет укомплектована необходимыми кадрами. В соцсетях появлялась информация о массовом бегстве медперсонала. Насколько она верна?

- Я вам приведу несколько цифр, которые наглядно продемонстрируют текущую ситуацию с кадрами. На начало 2018 года в поликлинике работал 21 врач.

В 2018 году уволилось 6 врачей, в 2019 (за этот же промежуток времени) –10 врачей, в том числе три пенсионера. Принято 8 врачей. Чуть больше текучка кадров среди технического персонала - регистраторы, уборщицы.

На прошлой неделе к нам на работу устроились два новых доктора. В августе в поликлинику придут еще три молодых врача (они закончили обучение в медакадемии и выразили желание работать у нас).

Для повышения качества оказания медпомощи мы повышаем квалификационный уровень медперсонала, ранее обучение заключалось лишь в рамках сертификационного цикла. Обучение по различным программам прошли руководители, врачи и медсестры, в том числе три зубных врача, два врача стоматолога-ортопеда, главврач и два его заместителя.

Шесть врачей вступили в СтАР, в том числе и я. Помимо этого, доктора и руководители структурных подразделений посетили всероссийскую научно-практическую конференцию «Актуальные вопросы стоматологии», семинары, участвовали в презентации программы проведения региональных этапов чемпионатов стоматологического мастерства и других профессиональных мероприятиях. Зубной врач и стоматолог-ортопед получили высшую квалификационную категорию.

- Одним из стимулов для хорошей работы сотрудников является уровень заработной платы. В марте в учреждениях здравоохранения пересмотрели правила начисления зарплаты. У некоторых это вызвало недовольство. Как у вас обстоят дела?

- За пять месяцев 2019 года прибыль от приносящей доход деятельности выросла на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с 12,6 до 13,6 миллиона рублей. Доходы по ОМС подросли на 9% -с 7,82 до 9,17 миллиона рублей. Этого удалось достичь за счет наведения порядка в сфере госзакупок, осуществляемых клиникой.

Рост доходов позволил увеличить средний размер заработной платы. Если в первом квартале средняя зарплата врачей в нашей поликлинике составляла 61,227 тысячи рублей, то в первом квартале 2019 года она подросла на 4,2% и достигла 63,838 тысячи рублей. Зарплата среднего медперсонала выросла на 30% (36,121 тысячи рублей).

- Какие еще есть проблемы, которые предстоит решить в ближайшее время?

- На сегодня у нас на внебюджетную деятельность приходится 64%, за счет средств ОМС – 36%. Необходимо увеличить муниципальное задание, что позволит получить дополнительное финансирование.

Нужно решить проблему с приписками, которые практиковались при прошлом руководстве. Не так давно поликлинике пришлось заплатить штраф за выявленное нарушение. В марте 2016 года доктор приняла пациентку, полечив ей один зуб. В декабре женщина в своей карточке случайно обнаружила, что она, сама того не ведая, посещала поликлинику еще три раза для лечения зубов. Возмущенная пациентка написала жалобу в ФОМС. Была проверка, поднята документация, получены доказательства приписки и это, к сожалению, не единичный случай. Сейчас подобные нарушения не допускаются в нашем учреждении.

В среднесрочной перспективе мы планируем создать новые рабочие места, сократить ожидание пациентом времени приема и внедрение современных технологий.

Первые результаты работы нового главврача вселяют надежду, что стоматологическая поликлиника №1 Челябинска сможет выйти из затянувшегося кризиса, который можно охарактеризовать несколькими словами «Уволить нельзя восстановить».

Такая неопределенная ситуация в учреждении была на конец прошлого года. При чем запятую здесь каждый ставил на свое усмотрение. Горздрав принял решение, что правильнее будет – «уволить, нельзя восстановить». Это позволит закрыть не самую светлую страницу в истории стоматологии и начать современную, высокотехнологичную жизнь с нового листа. Пациенты надеются, что так оно и будет.