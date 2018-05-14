«Стоп ВИЧ/СПИД»: Челябинск присоединился ко всероссийской акции

В Челябинске сегодня, 14-го мая, стартовала всероссийская акция «Стоп ВИЧ-СПИД», реализуемая в рамках государственной стратегии по борьбе с распространением ВИЧ-инфекции на территории страны.

«Приоритетная задача – тестирование населения, профилактика и работа с молодежью, психосоциальная поддержка людей с ВИЧ-инфекцией. В акции будут участвовать все медицинские организации города. Задача специалистов - привлечь всех впервые выявленных пациентов к диспансерному наблюдению и лечению», - отметила начальник управления здравоохранения администрации Челябинска Наталья Горлова.

Проект «Стоп ВИЧ/СПИД» стартовал в Российской Федерации в начале 2016-го года. За время проведения акции в декабре 2017 года тестирование на ВИЧ по всей стране прошли около миллиона человек.

Акция закончится 20-го марта, сообщила Наталья Горлова.