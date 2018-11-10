Строительство ВСМ «Челябинск-Екатеринбург» планируется начать в 2021 году

Строительство Уральской высокоскоростной железнодорожной магистрали «Челябинск-Екатеринбург» УВСМ) планируется начать в 2021 году.

В октябре Хозяйственное партнёрство «Уральская скоростная магистраль» (ХП «УСМ») получило от консалтинговой компании «ПрайсвотерхаусКуперс» положительное заключение публичного технологического и ценового аудита обоснования инвестиций в строительство ВСМ Челябинск – Екатеринбург.

В ноябре председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев поручил включить УВСМ «Челябинск – Екатеринбург» в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. «Параллельно мы должны продолжать переговоры с крупнейшими кредитными организациями, которые заинтересованы в масштабных инвестпроектах», – подчеркнул губернатор Борис Дубровский.

На сегодня ХП «УСМ» готовится к запуску проектирования: ведутся переговоры с проектными институтами, инжиниринговыми компаниями, технологическими и финансовыми партнерами, сообщил генеральный директор хозпартнерства Сергей Бревнов.

«Мы рассчитываем запустить изыскания и разработку проектной документации в 2019 году, чтобы выдержать стратегические сроки реализации проекта, получить заключение Главгосэкспертизы до конца 2020 года и выйти на строительство в 2021 году»,– отметил Сергей Бревнов.

По результатам заседания Борис Дубровский утвердил план-график реализации проекта на 2019 год. ХП «УСМ» поручено продолжать информировать членов Наблюдательного совета о ходе переговоров с инвесторами и статусе консорциума партнеров.