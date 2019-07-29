Строящейся кафедральный собор Челябинска обрел свой голос
Общество
Сегодня, 08:48

В день памяти равноапостольного князя Владимира и Крещения Руси, 28 июля, в Челябинске состоялось освящение колоколов для строящегося кафедрального собора Рождества Христова. Торжественное богослужение. возглавили митрополит Челябинский и Миасский Григорий, епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Иннокентий, епископ Троицкий и Южноуральский Пармен, епископ Златоустовский и Саткинский Викентий. Преосвященным владыкам сослужило многочисленное духовенство Челябинской митрополии.

До революции крупнейшим храмом Челябинска являлся собор Рождества Христова. Старинная церковь была стёрта с лица земли в годы богоборчества. Строительство нового Христорождественского собора в Челябинске – знак восстановления исторической преемственности и справедливости, символ возвращения к духовному наследию князя Владимира.

Освящение колоколов для будущего собора прошло после Божественной литургии. Молебен состоялся при входе в храм. На торжественной церемонии присутствовали исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер, врио главы Челябинска Наталья Котова, сенатор Олег Цепкин, председатель Челябинской городской думы Станислав Мошаров.

«Сегодня большое событие для Челябинской митрополии, для всего Южного Урала. Шесть лет назад в фундамент кафедрального собора в честь Рождества Христова был заложен первый камень. А сегодня, в день Крещения Руси, мы освящаем колокола. Уже сейчас видно, что храм будет украшением Челябинска, его архитектурной доминантой. Но что еще более важно, храм станет духовным центром,– поздравил Алексей Текслер.

«Колокол нужен для того, чтобы возвещать людям о Боге, возвещать о тех заповедях, которые Бог всем нам адресует. Я надеюсь, что и этот храм, и колокола, которые на нем расположены, будут освящать наш богохранимый город Челябинск», – сказал и митрополит Челябинский и Миасский Григорий.

Сразу после освящения верующие смогли ударить в новые колокола и оценить их звучание, а затем челябинские звонари устроили небольшой концерт. Руководил им мастер колокольного звона Андрей Курбатов. «Набор, который сегодня освятили, уникален для Челябинской области. Самый крупный колокол – благовест – весит 8 тонн 200 кг. У него один только язык весит 250 кг. Кроме этого благовеста есть еще 12 колоколов, которые будут расположены на другой звоннице. Они весом от трёх тонн до 6 килограммов. Это три благовеста, шесть подзвонных и три зазвонных колокола. Все они отлиты на заводе «Пятков и компания» в Каменске-Уральском», – сообщил Андрей. Курбатов.

Самый большой колокол, восьмитонный благовест, будет висеть отдельно, и звонить в него будут только по большим праздникам. Согласно расчетам, звук этого колокола будет слышен в радиусе 10 километров. Украшают колокола лики святых. На мощном благовесте – изображение Святой Троицы, Рождества Христова. По краю каждого колокола тянется надпись с именами меценатов, которые внесли средства на его приобретение.

Благотворители и строители, внёсшие самый наиболее заметный вклад в возведение собора, удостоились в день Крещения Руси медалей, архиерейских грамот и благодарственных писем.

Возведение главного храма на Южном Урале осуществляет группа компаний «Альфастрой». Специалисты трудятся не покладая рук, и плоды их трудов смогли оценить все прихожане, посетившие храм в праздничный день. В текущем сезоне здание уже выросло с 29 до 40 метров, сообщает пресс-служба Челябинской епархии.

Фото Челябинской епархии

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Теги
Кафедральный собор
Митрополит Григорий
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