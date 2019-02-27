Студентам ЧелГУ подарят современный физкультурно-оздоровительный комплекс

У студентов ЧелГУ появится новый современный физкультурно-оздоровительный комплекс, строительство которого одобрили в министерстве образования и науки РФ.

Проект прошел длительную процедуру согласования. Возведение двухэтажного здания на северо-западе Челябинска, на территории главного корпуса вуза, начнется уже в сентябре этого года. Здесь будут проводиться занятия и тренировки студентов всех факультетов и институтов.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ЧелГУ, физкультурно-оздоровительный комплекс площадью две тысячи квадратных метров планируют построить к концу 2020-го года. На первом этаже разместятся универсальный зал для занятия игровыми видами спорта (мини-футболом, баскетболом, волейболом, бадминтоном), инвентарная, гардероб, медицинский кабинет, блоки раздевалок с душевыми и санузлами.

Отдельные раздевалки, душевые и санузлы будут предусмотрены и для студентов с инвалидностью. На втором этаже расположится конференц-зал, зал для занятий аэробикой, массажный кабинет, тренерская комната. Ежедневно эти объекты смогут посещать до трехсот человек.

Второй очередью ФОКа ЧелГУ станет строительство стадиона, 25-метрового бассейна и теплого перехода из него в здание спортзала. Общая площадь этого строения составит две с половиной тысячи квадратных метров. Его закладка начнется после 2020-го года.

Сейчас проводится подготовка документов на проведение аукциона для выбора подрядчика.