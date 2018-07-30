Студентка из Магнитогорска стала финалисткой «Тавриды»

Студентка из Магнитогорска Челябинской области стала финалисткой Всероссийского конкурса молодежных проектов на Тавриде в Крыму

В воскресенье, 29 июля, на Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Таврида» завершилась «Стрит-арт смена». Одним из финалистов проекта стала Валерия Андреева из Магнитогорска с проектом по созданию малых архитектурных форм – «МАФиЯ». Всего за прошедшую неделю на суд экспертов было представлено свыше 80 идей.

«Мой проект направлен на привлечение внимания общественности к проблеме невыразительности общественных пространств нашего Магнитогорска, - рассказывает магнитогорская студентка Валерия Андреева. – К участию в проекте я приглашаю молодых дизайнеров и архитекторов, студентов профильных специальностей Челябинской области, а также активных жителей города и уличных художников Южного Урала в возрасте от 16 лет. Участники будут своими руками создавать индивидуальные малые архитектурные формы из экологически чистых материалов и установят их на территории сквера 50-летия ММК».

Жительница Магнитогорска Валерия Андреева учится в Магнитогорском государственном техническом университете имени Г.И. Носова на факультете строительства, архитектуры и искусства. Главной жизненной позицией студентки является девиз - «Делай то, что тебе больше всего хочется». Главным достоинством в людях считает смелость и упорство.

Конечным результатом проекта Валерии станут 15 функциональных малых архитектурных форм, и создание 10 знаковых граффити на заранее подготовленных участках. В этом году форум проходит в шесть смен, в которых примут участие более трех тысяч молодых архитекторов, кинематографистов, поэтов, актёров, режиссёров, музыкантов, волонтёров и менеджеров в сфере культуры и искусства из всех регионов России. Первыми форум посетили участники Народной смены «Вместе».

Фото из личного архива Валерии Андреевой и пресс-службы "Тавриды"