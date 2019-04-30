Студенты Челябинска закружатся в вальсе перед ветеранами Великой Отечественной

Южно-Уральский государственный университет приглашает всех желающих к участию в пятом - юбилейном - Вальсе Победы. В этом году танцевальный флешмоб, посвященный подвигу советских солдат в Великой Отечественной войне, пройдет седьмого мая в 13 часов 15 минут на университетской площади перед главным корпусом ЮУрГУ.

По доброй традиции, почетными зрителями Вальса Победы станут ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, сообщает пресс-служба вуза.

Вальс Победы по праву считается одним из самых масштабных событий в рамках празднования 9 Мая. В знак вечной памяти и благодарности за великое мужество и самоотверженность советского народа юноши и девушки закружатся под звуки вальса, который танцевали в далеком 1945-м году. Автором идеи и организатором Вальса Победы является главный редактор телерадиокомпании ЮУрГУ-ТВ Наталья Тучкова.

Вальс Победы - общеуниверситетская акция, в которой могут принять участие студенты всех институтов и высших школ ЮУрГУ. Большой вклад в проведение мероприятия вносят слушатели факультета военного обучения. Для вуза танцевальный флешмоб стал доброй традицией. Подобное событие не может оставить равнодушным, поэтому из года в год растет количество участников. В 2015 году, в честь 70-летия годовщины Дня Победы, перед главным корпусом ЮУрГУ выступили 70 пар, а в 2018 году их было уже более 140.

Бессменным режиссером-постановщиком «Вальса Победы» является выпускница ЮУрГУ и профессиональный хореограф Татьяна Мюллер. Помощниками хореографа стали выпускники ЮУрГУ и участники акции прошлых лет Арина Мартиросян и Никита Гредасов.

Каждый год организаторы Вальса Победы готовят для зрителей особый подарок. В 2017-м году на мероприятии выступил вокально-инструментальный ансамбль «Ариэль», в 2018-м акцию поддержал военный оркестр ЧВВАКУШа. Чем ЮУрГУ порадует в этот раз, пока держится в тайне.

Фото Олега Игошина