Студенты МГТУ поборются за победу в международном инженерном чемпионате

Студенты Магнитогорского государственного технического университета имени Носова (Челябинская область) завтра, 14 марта представят идеи цифровизации для энергетики и металлургии на VII Международном инженерном чемпионате «CASE-IN».

Чемпионат проходит в 57-ми вузах России и стран СНГ. В ходе отборочных этапов в феврале-мае 2019 года более семи тысяч будущих и молодых инженеров топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов решают инженерные кейсы по единой теме «Цифровая трансформация» − одной из приоритетных для российской и мировой экономики. Кейсы посвящены развитию систем диагностики силовых трансформаторов и линий электропередачи.

В МГТУ имени Носова пройдут отборочные этапы студенческой лиги по направлениям «Горное дело», «Металлургия», «Электроэнергетика». Особое внимание при разработке решений участники уделят вопросам энергоэффективности.

Лучшая команда по каждому направлению будет представлять родной вуз на финале международного инженерного чемпионата «CASE-IN» в Москве.

Как отмечают организаторы, в этом году проект вошел в платформу «Россия - страна возможностей», созданную по указу президента РФ.