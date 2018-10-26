Студенты ЮУрГУ стали главными пользователями мобильного интернета в Челябинске

Трафик мобильного интернета в Челябинской области вырос с прошлого года вдвое, - сообщают аналитики компании МТС. Самый большой прирост трафика в регионе показал Уйский район: здесь оператор построил две дополнительные базовые станции, за ним следуют Усть-Катав, Троицк и Златоуст.

В Челябинске лидерами по интернет-потреблению стали Центральный и Северо-Западный районы. При этом максимальный трафик зафиксирован в районе ЮУрГУ: главный вуз области стал центром притяжения поклонников современных средств общения. Однако наибольший прирост потребления трафика по сравнению с прошлым годом отмечен в районе ЧелГУ: по этому показателю он вдвое опережает Южноуральский университет.

Также в рейтинг самых «качающих» объектов на территории города вошли железнодорожный вокзал, городская больница № 1, Алое поле и ТРК «Родник».

В условиях растущего трафика качество и доступность мобильного интернета, его высокие скорости обеспечиваются за счет постоянного развития сети связи. В 2018 году только на территории Челябинска были запущены три десятка базовых станций LTE МТС - как в центре, так и на окраинах - в Чурилово, Парковом и Парковом 2, на Станкомаше, ЧМЗ, АМЗ, в аэропорту.

Как отмечает директор МТС в Челябинской области Вячеслав Бежин, интернет сегодня одна из базовых потребностей: спрос на связь растет не только в городах, но и в небольших населенных пунктах. Люди общаются, используют новые технологии в учебе и развитии, пользуются сервисами госуслуг, совершают покупки. Поэтому компания стремится обеспечить скоростным мобильным интернетом жителей в различных уголках области.