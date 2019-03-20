Суд запретил работу частного детского сада «У Машеньки»

Работа частного детского сада «У Машеньки», расположенного в жилом доме в поселке Чурилово, приостановлена по решению суда. Его владелица Марина Сысуева должна устранить все выявленные прокуратурой нарушения.

Сегодня, 20 марта, Тракторозаводский суд Челябинска удовлетворил исковые требования прокурора района об устранении владелицей частного детского сада «У Машеньки» Мариной Сысуевой нарушений санитарно-эпидемиологических требований к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда. Также удовлетворены и требования о запрете деятельности частного детского сада до момента устранения выявленных нарушений.

«Марина Сысуева на заседании присутствовала. Исковые требования признала. Решение суда обращено к немедленному исполнению. Его исполнение находится на контроле в прокуратуре Тракторозаводского района», - сообщила заместитель прокурора Тракторозаводского района Ольга Мангилева.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», прокурором Тракторозаводского района было подано исковое заявление в суд после проверки деятельности частного детского сада. Поводом стала публикация в СМИ видеоролика, на котором сотрудницы детского сада жалуются на условия содержания и питания детей. Женщина рассказывала, что суп для детей им приходилось варить из голых костей, трех картошек и маленькой моркови. И все блюда приготовить на плитке с одной конфоркой. Этот частный детский сад располагается на первом этаже жилого дома. С балкона постоянно дует, линолеум уложен только на часть пола в игровой комнате, а под ковром остался старый деревянный пол с большими щелями. По словам воспитателей, в частный детский сад принимаются работники без соответствующего образования и санитарной книжки.

Проверка показала, что в январе 2019 года две женщины осуществляли трудовую деятельность в качестве работников с детьми. При этом приказы о приеме на работу и об увольнении указанных лиц не издавались, работникам не объявлялись, трудовые книжки не заводились, о составных частях заработной платы работники не извещались, трудовые договоры в письменном виде не заключались.

Также в ходе проверки были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда.