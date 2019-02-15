Судьба судьи Рамзии Лутфуллоевой до сих пор под вопросом

Председатель Центрального районного суда Челябинской области Рамзия Лутфуллоева по-прежнему вершит правосудие. Квалификационная коллегия судей региона отложила рассмотрение дела об ее отставке на первое марта.

Квалификационная коллегия судей Челябинской области сегодня, 15 февраля, вновь отложила рассмотрение обращения председателя регионального Совета судей Александра Зимина о прекращении полномочий председателя Центрального районного суда Челябинска Рамзии Лутфуллоевой и привлечении ее к дисциплинарной ответственности.

Как сообщили в ККС региона, не было собрался кворум, необходимый для принятия решения. Судьба Рамзии Лутфуллоевой решиться первого марта.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», кресло под Рамзией Лутфуллоевой закачалось еще в конце ноября 2018 года, когда в Совет судей Челябинской области поступили жалобы от двух судей Центрального районного суда Инны Марковой и Елизаветы Котляровой.

Инна Маркова просила дать оценку приказу Рамзии Лутфуллоевой на предмет соответствия содержащихся в нем выводов о наличии в ее действиях конфликта интересов при рассмотрении уголовного дела о многомиллионных аферах «Здоровой фермы» и ее решении вернуть уголовное дело прокурору из-за процессуальных ошибок.

Лутфуллоева утверждала, что изменение специализации произошло из-за того, что у Марковой брат работает в ФСБ, и было сложно распределять дела, причем однажды она все же рассмотрела дело с участием организации.

Также Инна Маркова пожаловалась, что Рамзия Лутфуллоева изменила ее специализацию по рассмотрению дел с уголовных дел на гражданские.

Елизавета Котлярова попросила региональный Совет судей проверить обоснованность распределения дел с учетом их категорий и специализации судей.

Но председатель Центрального районного суда не только не хочет расставаться со своим креслом, но и хотела пересесть в другое. В начале Рамзия Лутфуллоева подала документы на пост заместителя председателя областного суда. Но попытка получить в столице рекомендацию на вышестоящую должность, предпринятая Лутфуллоевой оказалась безуспешной. Ее кандидатуру Высшая квалификационная коллегия судей не одобрила.

Пока неизвестно, чем закончится для судьи и дело о ДТП с участием ее мужа, которое пытались замять. В 2017-м году муж судьи Хуршед Лутфуллоев сбил студента колледжа, юноша получил черепно-мозговую травму. В настоящее время материалы по ДТП с участием супруга Рамзии Лутфуллоевой находятся в следственном управлении ГУ МВД России по Челябинской области - они были возвращены в региональный полицейский главк после того, как прокуратура отменила решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия.