Судьбой сироты Алексея Комедько из гнилого барака заинтересовалась прокуратура и СКР

История о том, что 24-летнему сироте из Кусинского района Алексею Комедько выделили квартиру в гнилом бараке, прогремела не только на всю область, но и на всю страну. Новость о парне опубликовали СМИ Казахстана, Узбекистана, Белоруси, Крыма, Чечни и Курской области.

Федеральные телеканалы выходят на членов ОНК Челябинской области с просьбой организовать съемки героя публикации и его убогой квартиры, которую парню выделила администрация Кусинского района. Однако сделать это невозможно, так как парень находится в местах лишения свободы.

«Разрешение на интервью с Алексеем Комедько правозащитники дать не могут, не в нашей это компетенции, - отвечает всем председатель ОНК Василий Катанэ. – Для посещения осужденного сироты и беседы с ним необходимо брать разрешение у руководства ГУФСИН России».

Случаем о бесчеловечном отношении кусинских чиновников к сироте заинтересовались в прокуратуре Челябинской области, в региональном аппарате уполномоченного по правам человека, в следственном комитете. В четверг, 25 октября, в администрацию Кусинского района выехали проверяющие, для того чтобы выяснить ситуацию и проверить состояния выделенного жилья для кусинского сироты. Всё ли соответствует действительности, описанной журналистами?

А за день до проверки Алексей Комедько через администрацию исправительной колонии №10, которая находится в Кыштыме, передал письменное разрешение председателю Общественной наблюдательной комиссии на вскрытие квартиры в селе Петропавловка по улице Лесная в доме №2. Ключи от квартиры №9 сирота потерял во время следствия.

В четверг, 25 октября, в Кусинский муниципальный район с проверкой отправилась многочисленная комиссия. В ее состав вошли помощница южноуральского омбудсмена Наталья Кутепова, председатель ОНК Челябинской области Василий Катанэ, заместитель прокурора Кусинского района Надежда Котова, старший следователь следственного отдела СКР по городу Златоусту Павел Апокин, заместитель главы Кусинского района по социальным вопросам Алевтина Праведникова, местный участковый Рустам Насибуллин.

Чиновник пообещал в очередной раз отремонтировать квартиру для сироты

Встречали делегацию проверяющих глава района Виктор Пенягин и его первый заместитель Виктор Лысяков. В здании администрации устроили расширенное заседание по вопросу предоставления жилого помещения бывшему воспитаннику детского дома Алексею Комедько. Глава района Пенягин пригласил местных журналистов. Зачем? Для защиты от областных чиновников и правозащитников?

Оказалось, никакой вины за собой глава района Виктор Пенягин не чувствует. Квартиру в селе Петропавловка сирота получал добровольно. Претензий на тот момент не имел. Так что вины чиновников тут не видит. Сам Комедько видел, что получал. Глава района даже предоставил договор купли-продажи жилья.

Купила квартиру администрации, оказывается, за 509 тысяч рублей. Когда об этому узнали жильцы дома по улице Лесная, долго смеялись. Бывшая хозяйка жилья, которая уехала на север, пыталась три года ее продать за 100 тысяч рублей, но так желающих и не нашла. А тут администрация предложила ей полмиллиона. Как отказаться от такой суммы. Местный народ в шоке.

«В нашем селе самые хорошие квартиры стоят не дороже двухсот тысяч рублей, - улыбаются пожилые жильцы дома. - А тут вы говорите, что за нее отдали хозяйке полмиллиона. Врут они всё».

Попасть в квартиру оказалось не так-то просто. Ее хозяин в данный момент отбывает наказание в исправительной колонии №10, которая в Кыштыме. Однако администрация колонии передала председателю Общественной наблюдательной комиссии Василию Катанэ письменное разрешение Комедько на ее срочное вскрытие. Проверяющие вскрывать квартиру не стали, а залезли в «апартаменты» через окно. Благо, оно было просто заколочено кусками старой фанеры.

Что предстало взору членов комиссии, не поддается описанию. Тараканы, мыши, высохшие фекалии в коридоре и на кухне. Фотографии правозащитников говорят сами за себя. Просим прощения у наших читателей за ужасные фото. А вот главный врач «Центра гигиены и эпидемиолгии Кусинского района» А.В. Лапин документально подтверждает, что условия проживания в квартире №9 в доме №2 по улице Лесная, соответствуют требованиям СанПиН.

Глава района ужаснулся не менее всех остальных и стал оправдываться. Мол, сделаем обязательно в квартире ремонт и погасим все долги за три года, которых накопилось немало. Ведь Алексей Комедько через пару месяц после проживания в таком ужасе в срочном порядке покинул трущобы, чтобы не подвергать свою жизнь опасности.

По данным ООО «Тепловые сети», по жилому помещению, расположенному по улице Лесной в доме №2, задолженность по оплате за коммунальные услуги отопления и водоснабжения составляет в общей сумме 149. 425 рублей 68 копеек. Эта справка дана на конец августа. Плюс еще остальные выплаты. Так что глава района пообещал взять эти долги на себя.

Обещал сделать ремонт? А кому нужен бесполезный ремонт в такой убогой квартире. Двухэтажному дому уже почти 50 лет. А может все-таки сироте выдать квартиру в райцентре? Эту квартиру, так как она числится в собственности местной администрации, отдать нуждающемуся чиновнику из района. Будет справедливо?

Для любого чиновника будет полезно пожить в таких условиях. Может станут ближе к народу?

В любом случае все, что случилось с кусинским сиротой, является поводом для прокурорской проверки и проверки следователей СКР по Челябинской области. Должны подключиться к решению данного вопроса сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека Челябинской области. Члены Общественной наблюдательной комиссии уже дали слово, что по этому вопросу будут напрямую обращаться к губернатору Челябинской области Борису Дубровскому.

«Кроме него, я так считаю, данную проблему не решит никто, - подвел итоги правозащитник Василий Катанэ. - Мы продолжим заниматься сиротами, которые находятся в местах лишения свободы. Нам это право дала Общественная палата России, и мы будем работать дальше в этом направлении».

Одно успокаивает в этой истории. В доме, где получил квартиру Алексей Комедько, находится участковый отдел полиции по Кусинскому району. Не было бы полицейских, квартиру давно бы спалили местные бомжи.

Фото: Виктор Загвоздин и пресс-служба ОНК Челябинской области