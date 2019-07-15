Присылайте свои новости

Вопрос с расширением автомобильной дороги по Краснопольскому проспекту в микрорайоне Парковый до сих пор не решен. Его реконструкция запланирована на 2019 год, но мнения жителей разделились. Власти Челябинска намерены провести опрос населения, чтобы понять, нужна ли им более широкая дорога.

Вопрос о целесообразности расширения дороги по Краснопольскому проспекту поднял сегодня, 18 июля, представитель сообщества «Парковый» в социальных сетях Дмитрий Григорчик. Согласно проекту, проезжая часть должна быть увеличена в два раза, посередине запланирован разделительный газон, а вдоль проспекта должны появиться благоустроенные прогулочные зоны. По словам Дмитрия Григорчика, мнения у местных жителей разные. Кто-то считает, что дорога итак находится в прекрасном состоянии и лучше заняться благоустройством и избавиться от многочисленных парковок, которые пустуют. Кто-то за расширение проезжей части до шести полос. Исполняющая обязанности главы Челябинска предложила провести опрос среди местных жителей.