Судебному приставу из Челябинска пришла благодарность из Ростова-на-Дону

Судебному приставу из Челябинска Роману Аиткулову пришла благодарность из Ростова-на-Дону. Письмо поступило на имя главного судебного пристава Челябинской области Альбины Сухоруковой.

Некоммерческая организация «Мы&Город» выразила благодарность Роману Аиткулову за участие в конкурсе стихов и рассказов, организованном Всероссийским зоозащитным движением и посвященном Дню бездомных животных, а также «за готовность предоставить свое произведение для публикации в сборнике «Рядом».

«Тот факт, что в нашей стране есть люди, готовые внести свой творческий вклад в формирование у детей и подростков ответственного отношения к животным и окружающей среде, не может не радовать. Особенно сегодня, в условиях эпидемии живодерства и отсутствия системной работы с подрастающим поколением. Выражаем Роману благодарность за его участие, творческий дар и желание применить его ради такого доброго дела», - написали общественники из Ростова-на-Дону.

Благодарность Роману Аиткулову его руководство вручило в торжественной обстановке. В сборник «Рядом» вошло пронзительное стихотворение талантливого челябинца «Предсмертная записка Мухтара». Роман Аиткулов признался, что получить благодарность из Ростова-на-Дону ему было очень лестно и приятно.

Также в добрую книгу о животных, которую можно выписать в Интернете (в продаже есть как электронный, так и бумажный вариант) включили произведение челябинской поэтессы Елены Ивановой.