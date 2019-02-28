Судебные приставы помогли должнику улететь к сыну в Азербайджан

В Челябинской области неравнодушное отношение судебных приставов Еманжелинска к судьбе должника из Азербайджана, поиск переводчика и его участие в сеансе видеосвязи с взыскателем помогли мужчине улететь на историческую родину, чтобы увидеться с сыном.

В феврале 2018 года в Еманжелинский отдел судебных приставов поступил исполнительный документ, выданный Сумгаитским городским судом республики Азербайджан, о ежемесячном взыскании с 37-летнего россиянина, уроженца закавказской республики, двухсот манатов в качестве алиментов.

Когда мужчину нашли судебные приставы, он сказал им, что не знал о ребенке, но готов принять это известие и помогать сыну. Официального источника дохода у жителя Еманжелинска нет - есть только разовые заработки. Имущества за ним не зарегистрировано.

В течение полугода мужчина дважды перечислял взыскателю через депозит судебных приставов по пять тысяч рублей, хотя по курсу маната размер его алиментов должен составлять около восьми тысяч рублей ежемесячно. В итоге долг вырос. Как следствие - привлечение к административной ответственности и перспектива возбуждения уголовного дела.

Как сообщают в пресс-службе УФССП России по Челябинской области, в результате должник помирился с матерью своего сына и собрался лететь к ним в Азербайджан. Однако сделать это ему не давало постановление о запрете выезда за границу (долг мужчину к этому времени составил уже 162 тысячи рублей по курсу маната).

В один из своих визитов мужчина принес скан заявления взыскателя об отзыве исполнительного документа в связи с отсутствием претензий. Должник сразу предупредил, что взыскателю в этом «документе» принадлежит только подпись. Текст составили родственники женщины, поскольку она совершенно не владеет русским языком.

Пристава этот «документ» не удовлетворил, но должник настаивал на том, что с матерью ребенка он помирился, она ждет его, и он готов подтвердить это любым способом. В результате был организована видеовстреча, женщина показала паспорт крупным планом, чтобы приставы убедились: она именно тот человек, кто является взыскателем по исполнительному документу. Далее в диалоге с помощью переводчицы судебные приставы выяснили позицию заявительницы, подтвердившей свое намерение отозвать исполнительный документ. Ее просьбу удовлетворили, исполнительное производство окончили в связи с отзывом исполнительного документа, который отправили по адресу взыскателя по почте. Мужчина, которому вернули свободу перемещений, улетел в Азербайджан.