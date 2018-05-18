Судебные приставы снова опечатали скандальную стройку на Молодогвардейцев. Рабочие продолжали возводить торговый комплекс несмотря на запрет суда.

«Мы не строим, мы озеленяем», - такой фразой встретили сегодня судебного пристава рабочие скандальной стройки на улице Молодогвардейцев, 70 «а», которую суд Калининского района города Челябинска остановил в качестве обеспечительной меры по иску жителей дома к застройщику.

18 мая 2018 года судебные приставы, возбудив исполнительное производство по поступившему накануне исполнительному документу из Калининского районного суда, выехали по адресу объекта и застали там активную деятельность.

Рабочие пояснили, что, исполняя решение суда, они не продолжают стройку, а наоборот, восстанавливают почвенный покров и занимаются озеленением.

«Разумеется, лукавство присутствующих там людей было принято приставами адекватно: юристу с доверенностью от застройщика, который присутствовал на месте, было вручено постановление о возбуждении исполнительного производства, выставлено требование немедленно прекратить строительные работы», - сообщили в пресс-службе судебных приставов региона.

В течение 40 минут «озеленители» покинули территорию стройки, судебные приставы опечатали ворота.

Сохранность пломб будет контролироваться ежедневно, также пристав будет готов выехать немедленно по адресу, как только узнает от жильцов об активизации деятельности на территории скандальной стройки.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», четвертого декабря 2017 судебные приставы первый раз опечатали строительную площадку на перекрестке улиц Молодогвардейцев и Братьев Кашириных.

Именно здесь предприниматель Алексей Арбузов начал строительство частного торгового комплекса, несмотря на протесты местных жителей.

Тогда в качестве обеспечительных мер по иску физического лица к Алексею Арбузову и администрации Челябинска о признании незаконным решения от второго декабря 2015 года о выделении земельного участка с кадастровым номером 74:36:0602003:166 Советский районный суд запретил строительство до вынесения решения по делу.

На тот момент на спорном участке застройщик успел провести планировку, снять верхний слой грунта, вкопать трубы, устроить опалубку и арматуру для заливки фундаментов.

Приставы опечатали ворота, бытовки и объекты строительства, а также предупредили ответчика, что в случае возобновления работ он будет привлечен к административной ответственности в виде штрафа.