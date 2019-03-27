Судебные приставы Трехгорного помогли отцу вернуть сына

Благодаря помощи судебных приставов Трехгорного 11-летний мальчик снова будет жить с папой. Добровольно мать, которая сама отдала ему его на воспитание, после каникул возвращать не собиралась

История этого конфликта началась в августе 2018 года. Именно до этого момента ребенок проживал с отцом в Калуге. Таково было совместное решение его родителей, к тому времени бывших супругов. На каникулы мальчик ездил в гости к своей маме в Трехгорный. Но после очередного летнего отдыха мать отказалась возвращать сына отцу. Мужчина обратился в суд.

«Судебные процессы длились до конца ноября, их итогом стало не только решение о месте жительства ребенка, но и об обязанности матери выплачивать алименты. Накануне Нового года взыскатель обратился в отдел судебных приставов города Трехгорного с данным судебным решением. Также мужчина получил искомое решение об обязании гражданки передать ребенка отцу. Приставы возбудили исполнительное производство. Должницу уведомили об этом, назначили срок исполнения, но она отказалась передавать сына отцу, аргументируя это тем, что ребенок учится. Следствием отказа стало вынесение постановления о назначении исполнительского сбора», - сообщили в пресс-службе УФССП по Челябинской области

Тем временем, социальный педагог и сотрудник подразделения по делам несовершеннолетних изучили условия жизни школьника и его мамы. Выяснилось, что ребенок очень зажат, мать запрещает ему общаться с отцом, у мальчика нет даже телефона. Доход семьи невысок. Мальчик мечтает уехать к отцу – в привычную обстановку. После беседы с матерью и ребенком судебные приставы назначили новый срок исполнения – 20 марта.

К этому времени женщина поняла, что никто не собирается лишать ее сына, у нее остаются все права на общение с ним. Она сама вывела ребенка к отцу и подписала процессуальные документы. Прежде чем уехать домой, отец ребенка отозвал исполнительный документ о взыскании алиментов со своей бывшей жены.