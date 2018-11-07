Судебный пристав из Троицка получила в Москве награду из рук самого главного

Начальник отдела судебных приставов города Троицк Ираида Вашкетова получила в Москве награду из рук директора ФССП России Дмитрия Аристова. Медаль «За верность долгу» могут получить ежегодно не более 15 сотрудников и ветеранов Федеральной службы судебных приставов.

Как рассказали информационному агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе судебных приставов Челябинской области, признание заслуг Ираиды Вашкетовой – более чем оправданное. Ее работа в судебной сфере началась в далеком сентябре 1984 года. Тогда она стала секретарем судебного заседания Троицкого районного суда. Через два года сказалось ее педагогическое образование и желание работать с людьми. Она перешла на должность судебного исполнителя.

Этот шаг и определил всю дальнейшую судьбу нынешнего начальника отдела судебных приставов города Троицка. Опыт и верность работе человека, который начал с самых низов, по заслугам оценило высшее руководство службы. Медаль «За верность долгу» выдается только тем, кто своим длительным и безупречным трудом вносит значительный вклад в становление института судебных приставов в Российской Федерации, заслугами и личными качествами снискавших особый авторитет в ФССП России и в обществе.

«Самым сложным в работе было и остается взаимодействие с людьми – как с работниками отдела, так и с теми, кто обращается в службу со своими проблемами. Работа судебного пристава, зачастую сродни работе психолога. Люди нередко приходят взвинченные, заряженные негативными эмоциями, - говорит Ираида Вашкетова. – Никто не желает слушать аргументы исполнителей по законному порядку исполнения судебных решений. В этом случае призываешь на помощь всю свою выдержку, опыт и стараешься не только погасить назревающий конфликт, но и перевести диалог в конструктивное русло. Вот такая наша работа».