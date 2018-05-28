Суды присяжных начнут работать в районах с 1 июля

С первого июня 2018 года во всех районных судах Челябинской области, как и по всей стране, появятся коллегии присяжных заседателей. Формирование потенциальных судей-непрофессионалов уже активно ведется и некоторые южноуральцы получили уведомления о том, что они включены в списки на 2018 – 2021 годы. Их отобрали путем проведения случайной выборки избирателей из государственной автоматизированной системы РФ «Выборы».

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» руководитель пресс-службы Челябинского областного суда Евгения Нациевская, в областном суде присяжные заседатели участвуют в рассмотрении уголовных дел с 2013 года. В районных судах эта практика будет введена только с июня 2018 года.

«Участие в суде присяжных – это почетная обязанность. Хотите вы ее исполнять или не хотите, вам все-равно рекомендуется принять поступившее из суда приглашение и поучаствовать в формировании коллегии присяжных. Придя на судебное заседание (даже один раз - для отказа от поступившего предложения), вы уже помогаете суду работать», - подчеркнула руководитель пресс-службы Челябинского областного суда.

По словам Евгении Нациевской, формирование коллегии присяжных заседателей под конкретное уголовное дело происходит в судебном заседании. «Как правило, уведомлении о включении в список получают в несколько раз больше человек, чем необходимо набрать. Из общего числа претендентов выбирают 6 присяжных в основной состав и 2-4 – запасных», - пояснила Евгения Нациевская. В областном суде набирают 8 присяжных (ранее – 12 человек).

Если у человека есть конкретные причины, по которым он не может или не хочет быть присяжным заседателем, он должен прийти и сообщить об этом в судебном заседании. «Никого силой не будут привлекать в присяжные заседатели, - заверила Евгения Нациевская. - Во время формирования коллегии потенциальный кандидат в присяжные, который не может или не хочет по каким-либо причинам участвовать в рассмотрении уголовного дела, должен прийти на судебное заседание и сообщить об этом сторонам суда. За этот рабочий день он получит заработную плату в суде». За уклонение от исполнения этой почетной обязанности предусмотрено административное наказание в виде штрафа.

Присяжные вместе с профессиональным судьей будут рассматривать дела по статье 105 УК РФ (Убийство), по нанесению тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности. Присяжные будут решать, виновен обвиняемый или нет. Решение о виновности-невиновности принимается простым большинством голосов (не менее четырех из шести). При вынесении решения воздержаться присяжные не могут.

Как уточнила Евгения Нациевская, списки присяжных заседателей формируются один раз в четыре года. Одно и то же лицо не может участвовать в течение года в судебных заседаниях в качестве присяжного более одного раза.

Присяжными не могут быть лица моложе 25 лет, а также имеющие непогашенную или неснятую судимость, признанные судом недееспособными или ограниченные судом в дееспособности, состоящие на учёте в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств.

Евгения Нациевская рассказала, что в областном суде уголовные дела с участием присяжных заседателей рассматриваются в среднем от 2 недель до месяца. В районных судах – не более одной недели. Работодатель обязан отпустить своего работника, которого выбрали в присяжные заседатели, на время рассмотрения дела.

За работу присяжного человек получит столько же, сколько и по своей основной деятельности (для этого ему надо будет предоставить подтвержденную справку о доходах). Безработному или пенсионеру заплатят 50% от оклада судьи (около 600-700 рублей в день).

Челябинский областной суд призывает всех южноуральцев, которые были включены в списки присяжных заседателей, прийти в суд и исполнить свой гражданский долг. «Вероятность того, что вы еще раз попадете в список присяжных равна практически нуля», - предупреждает Евгения Нациевская. Стоит воспользоваться предоставленным шансом.