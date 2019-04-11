Свалка на Большом Кременкуле стала еще больше – общественные инспекторы бьют тревогу

В Челябинской области берег озера Большой Кременкуль превратили в большую помойку. Несанкционированную свалку строительных и бытовых отходов на берегу водоема в Сосновском районе экологический патруль «Антисмога» обнаружил во время инспекционного выезда.

Первый раз члены садовых товариществ, расположенных в районе Большого Кременкуля, пожаловались общественникам на разрастающуюся несанкционированную свалку, представляющую угрозу для окружающей среды, осенью 2018 года. Тогда активисты «Антисмога» совершили инспекционный выезд на место и совершили фото- и видеофиксацию экологического нарушения. Составленный акт о нарушении природоохранного законодательства был передан в надзорные органы. Однако весной нынешнего года от местных садоводов вновь стали поступать жалобы. Экопатруль выехал с повторной проверкой и обнаружил на месте увеличившуюся в размерах свалку бытовых и строительных отходов.

«Мы видим, что собственник, несмотря на наши обращения, ничего не предпринял, более того, отходов стало в несколько раз больше, - сообщил руководитель организации «Антисмог» Михаил Махов.

Он составил акт общественного инспектора Росприроднадзора о нарушении экологического законодательства. Данный акт будет передан в Росприроднадзор.

«Будем ждать реакции от уполномоченных органов и следить за ситуацией», - отметил Махов.