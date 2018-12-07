Свердловские школьники с ограниченными возможностями здоровья узнали, как найти идеальную профессию

В Екатеринбургской школе-интернате № 10 прошло профориентационное мероприятие «Моё будущее начинается сегодня». Его участниками стали 45 старшеклассников с нарушениями зрения.

Организатором серии профориентационных мероприятий в Свердловской, Челябинской и Курганской областях выступает Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностям здоровья Челябинского государственного университета (РУМЦ ЧелГУ). В его задачи входит формирование эффективной системы профессиональной ориентации и социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью на Урале.

На лекции-тренинге «Как найти себя в профессиональной деятельности» преподаватель кафедры специальной и клинической психологии Александра Рябинина рассказала, как при выборе профессии совместить желание, возможности и финансовые потребности.

Возможности вовлечения в современное информационное пространство для участников раскрыла заместитель декана математического факультета по довузовскому образованию Валерия Насыпова.

«Мы привезли для ребят кинект и интерактивные программы для него, – комментирует Валерия Насыпова. – Различные программы для этого бесконтактного сенсорного игрового контроллера пишут математики, начиная со студенческой скамьи. Этим занятием мы показываем участникам нашего марафона, что независимо от ограничений по здоровью любой из них сможет работать в комфортных для себя условиях».

Также школьники сыграли в интеллектуальную игру «Как не потеряться в мире профессий» и проконсультируются у психолога-профориентолога.

По итогам мероприятия все участники получили памятные подарки, а самые активные – ценные призы.

Подробные консультации абитуриенты с ОВЗ и инвалидностью могут получить по адресу: г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129, кабинет А-26, а также по телефону горячей линии (call-центр) +8(800) 302-71-55. Свои вопросы также можно задать по электронной почте: rumc@csu.ru.