Светлана Яремчук – о юных медийщиках: Они креативные, с горящими глазами и кучей идей

Первый день первого медиасбора учащихся и педагогов Челябинска «МЕДИАдети.Весна» «МЕДИАдети.ВЕСНА» оказался насыщенным событиями, новыми знаниями, эмоциями. Юные медийщики успешно справились со всеми заданиями и очень оперативно и креативно отчитались на своих страницах в соцсетях о произошедшем, сопровождая информации красочными фотографиями. Как отметила председатель регионального Союза журналистов Светлана Яремчук, на первые медиасборы «МЕДИА. дети. Весна» собрались «юные, креативные, с горящими глазами и кучей идей» ребята.

«Все журналистские делегации собрались в Центре детского творчества, где произошло распределение по отрядам», - рассказали о начале медиасборов юные журналисты из школы №104. Участников познакомили с вожатыми и все вместе на автобусе отправились к месту проведения Сборов – детский лагерь «Солнечная поляна».

По приезду ребята разместились по комнатам и накормили. Юная журналистка из школы №13 Ульяна Каменецкая даже написала стихотворение про вкусный обед.

После обеда расслабляться и дремать было некогда. Ребят ждало торжественное открытие Сборов. Председатель Союза журналистов Челябинской области Светлана Яремчук отметила, что на трехдневных Сборах собрались те, кто сможет сделать недавно созданный канал PROнас (школьный медиахолдинг) самым популярным в стране. Участникам за время сборов предстоит научиться, как снимать ролики, которые будут давать большие просмотры, как повысить посещаемость канала и даже как стать конкурентами большим медиа.

«Я очень хочу пожелать каждому из вас научиться потрясающе важным навыкам, чтобы составить конкуренцию взрослым СМИ, и вы, конечно же, можете стать самыми популярными видеоблогерами и видеокомандами. Также вы сможете научиться на этом зарабатывать. Я думаю, вы все примерно представляете, как это делать. Давайте с сегодняшнего дня начнём активно работать», - процитировала Светлану Яремчук юная журналистка.

После торжественного открытия ребят ждал интерактивный квест «Формула Успеха». «Было весело, интересно и очень-очень холодно. Только посмотрите на наши красные носы и румяные щёчки», - написали ребята их медиахолдинга школы №144 и в подтверждение выложили свои фотографии. «Каждый отряд представил свою визитку и разработал формулу успеха», - поделился Ярик из молодежного интернет-издания «Моменталисты». На подготовку плакатов «Формула успеха» было дано 45 минут, уточнили представители авторского журнала «Стрекоза». У каждого отряда получилась своя формула, непохожая на другие.

В первый день медиасбора также прошло четыре мастер-класса. Ребята активно участвовали во всех мастер-классах, задавали вопросы, пробовали применить советы на практике.

Руководитель молодежного информационно-телевизионного центра школы №24четыре Ринат Альхамов раскрыл секреты монтажа. «Опытный телеоператор рассказал о правилах работы с программой монтажа, секретах регулировки звука, а также о том, как сделать качественную картинку и об основах профессиональной этики», - поделился один из участников, юный оператор из гимназии №80.

Педагог дополнительного образования МБУДО «ЦДЮ» Челябинска Татьяна Черкас в необычной форме научила ребят жанрам журналистики. Из басни «Ворона и лисица» юные медийщики попробовали сделать заметку, статью, очерк и интервью.

Педагог -организатор МАУДО «ДПШ» Дарья Передбогова дала ребятам «вредные советы» по ведению своего сообщества. Ребята попробовали новые дизайны публикаций в Инстаграм.

На одном из мастер-классов участники познавали основы видеосъемки. Его провел руководитель медиацентра гимназии №80 Илья Иванов. «Нам рассказали и научили, как правильно пользоваться камерой, как сделать красивый кадр и как правильно вести себя на камере», - рассказал один из участников из школы №28. Илья Иванов раскрыл ребятам секреты создания видеороликов, создания качественного и динамичного видео, рассказал о правильной постановке кадра, выборе заднего фона и планов.

Мастер-класс «Медиапедагог: командообразование» провела главный редактор авторского журнала «Стрекоза»Эльвина Урбанович.

«Сбор «МЕДИА. дети. Весна» даёт нам, юным журналистам, замечательную возможность проявить свои способности в сфере журналистики, познакомиться с удивительными людьми, отдохнуть от насущных проблем и просто хорошо провести время в чудесном коллективе», - поделилась своими впечатлениями после первого дня Сборов журналист школы №13 Ульяна Каменецкая.

Во второй день сборов, 25 февраля, ребят ждет фотоквест, мастер-классы: «PROсекреты» от профессионалов», серия творческих мастер-классов «Я расскажу Вам о…». В 20 часов состоится ток- шоу «Модно ли быть фитоняшей?». Гость программы известный телеведущий и стронгмен Дмитрий Кононец. Прямую трансляцию можно будет увидеть на канале PROнас.

Главный редактор канала Елена Бльох рассказала, в первом медиасборе приняли участие порядка 100 ребят из 16 школ и учреждений дополнительного образования Челябинска, которые активно участвовали в проекте PROнас. «Программа Сборов выстроена так, чтобы ребята смогли прокачать свои медианавыки, вдоволь наобщаться и найти новых друзей», - пояснила Елена Бльох.

В следующем году планируется конкурсный отбор на участие в Сборах. На них смогут попасть журналисты из любой школы города. Главное условие - активное участие в наполнении канала (педагоги могут присылать видео и статьи).

Фото PROнас