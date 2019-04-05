Таблички с адресами на домах Челябинска выполнят в едином стиле

Общественная палата Челябинской области намерена навести порядок с адресными табличками в столице Южного Урала. Необходимо разработать единый для всего города функциональный вид аншлагов фасадов жилых домов и административных зданий.

Потрепанные аншлаги на домах в Челябинске стали темой круглого стола, на которую Общественная палата Челябинской области пригласила представителей управлений благоустройства, архитектуры, ЖКХ, ГЖИ, антимонопольной службы и наружной рекламы.

В Челябинске адресные таблички на фасадах домов похожи на винегрет. Названия улиц написаны разным шрифтом, разным цветом, а номера зачастую вообще не видно. На многих домах вообще отсутствуют указатели. А ведь по табличкам ориентируются, в первую очередь, социальные и экстренные службы.

«Мы заметили очень много негативного при размещении адресных табличек в Челябинске. Они все разные, нет никакой типизации. Непонятно, кто их заказывает, кто отвечает за их содержание. Нет упорядоченности их размещения. Нарушена нумерация. Мы проанализировали опыт Калуги, Санкт-Петербурга, Салехарда. Там все четко прописано в правилах благоустройства, кто и за что несет ответственность», - отметил руководитель Центра общественного контроля, член Общественной палаты Челябинской области Вячеслав Цапов.

Между тем, как выяснялось, в правилах благоустройства Челябинска об адресных табличках почти ни слова. Кто отвечает за их размещение, кто должен следить за их сохранностью?

«Орган местного самоуправления отвечает только за присвоение улицам названий. Больше мы не за что не отвечаем. Жилищный кодекс говорит о том, что собственник жилья должен устанавливать таблички и их содержать», - сказал начальник отдела муниципального контроля в сфере благоустройства Управления благоустройства Администрации города Челябинска Андрей Маркелов.

Дискуссия разгорелась жаркая.

«Есть законодательная база. Есть 44 и 131 федеральные законы. Содержание адресных табличек – это вопросы благоустройства. Это вопросы местного значения и это относится к компетенции администрации», - возразила заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области Татьяна Соболевская.

Ответственность за размещение адресных табличек на фасадах нежилых зданий лежит на их собственниках. Сложнее обстоит дело с табличками на многоквартирных жилых домах.

«Нужно выйти с законодательной инициативой, чтобы за содержание адресных табличек отвечали управляющие компании. Чтобы они были включены в общедомовое имущество», - предложил член Комиссии Общественной палаты Челябинской области по градостроительной деятельности и жилищно-коммунальным вопросам Денис Шаймуратов.

«Я считаю, что наличие адресной таблички на доме должно стать обязательным при сдаче дома в эксплуатацию. Также я считаю, что нужно особое внимание обратить на исторические здания Челябинска. Информацию о них можно закодировать в QR-код. Человек мгновенно сможет узнать, когда оно было построено, кто в нем жил, в чем его ценности», - добавил Вячеслав Цапов.

Кто будет отвечать за содержание адресных табличек в Челябинске, каким будет их внешний дизайн и кто будет приводить их в порядок? Например, в Санкт-Петербурге адресные таблички на фасадах зданий содержатся за счет управляющих компаний, ТСЖ или ЖСК. Согласно новым правилам благоустройства, представители собственников зданий обязаны не только содержать, но и сами заказывать вывески.

В противном случае их ждут штрафы. Как это будет реализовано в Челябинске пока не известно. По итогам круглого стола Общественная палата региона направит свои предложения в администрацию столицы Южного Урала.