Таганайская сова стала финалисткой всероссийского фестиваля-конкурса

Сувенир национального парка «Таганай» (Челябинская область), игрушка-сова, стал призером регионального этапа всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир», который состоялся 20-21 апреля в Екатеринбурге.

«Совиная» серия – новая линейка таганайских сувениров. В нее входят подвеска, ключница и игрушка. На создание дизайнеров вдохновила одна из обитательниц национального парка - уральская неясыть.

Игрушка «Таганайская сова» сплетена из льняного жгута. Она станет хорошим напоминанием о путешествии в парк. В ближайшее время совы появятся в сувенирной лавке Центральной усадьбы.

«Мы рады, что нашу идею оценили эксперты конкурса «Туристический сувенир» и сейчас работаем над расширением линейки», - отметил директор «Таганая» Алексей Яковлев.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе национального парка, всего на победу в финале регионального этапа в десяти номинациях претендовали более 150-ти работ.

Свои творения на суд жюри представили умельцы из республик Башкортостан и Коми, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Пермского края, Курганской, Оренбургской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей.

Лучшие проекты регионального этапа всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» - Большой Урал» примут участие в его финале, который пройдет в Нижнем Новгороде.

Фото нацпарка «Таганай»