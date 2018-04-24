Танцевальный проект «ТеSто: Юбилейный замес»

Уникальный студенческий танцевальный фестиваль «ТеSто: Юбилейный замес» пройдет 27 апреля в учебном театре «Дебют» Челябинского государственного института культуры.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ЧГИКа, в год 50-летия вуза лучшие любительские и непрофессиональные команды факультетов воплотят в танце известные достояния культуры разных жанров - живопись, кинематограф, литературу и многое другое.

Судить команды будут медийные личности Челябинской области, среди которых руководитель школы танцев FANCY BODY, многократный победитель международных фестивалей и чемпионатов Урала – Артем Пахомов, главный специалист по работе с молодежью аппарата Движения «За возрождение Урала» – Ирина Власова, победитель Всероссийской Студенческой Весны – 2017, руководитель и участница хип-хоп команды Lil Makerz – Анастасия Серебренникова.

В этом году команд и зрителей ждет самый большой призовой фонд за всю историю проекта. Спонсорами проекта стали антикафе «The Антикафе», семейный парк развлечений «Планета Смайлс», шаурма «Шеф» в парковом, кулинария-кондитерская «Близкие люди», игра МозгоБойня и многие другие.

Напомним, что танцевальный проект «Тесто» был запущен в ЧГИК с октября 2016 года, его руководителем стал Илья Сидоренков, который защитил его на сборах студенческого актива «Думай! Действуй! Достигай!» летом 2016 года.