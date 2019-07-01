Тарифы на электроэнергию выросли

С первого июля 2019 года тариф на электроэнергию для жителей Челябинской области вырос в среднем на 1,8-1,9 процента по сравнению с первым полугодием текущего года.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябинской области, жители, проживающие в городских домах с газовыми плитами, будут платить 3 рубля 25 копеек за один киловатт/час, что на 6 копеек больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (тогда платили 3 рубля 19 копеек). Жителям, проживающим в домах с электроплитами, один киловатт/час обойдется в 2 рубля 27 копеек (в первом полугодии – 2 рубля 23 копейки).

Жители, проживающие в сельских населенных пунктах, также будут платить за один киловатт по 2 рубля 27 копеек.

Изменилась оплата и по двухтарифным счетчикам. Так, тариф для жителей, проживающих в городских домах с газовыми плитами, составит в дневной (пиковой) зоне 3 рубля 74 копейки за один киловатт/час (на 7 копеек рост), в ночной – 1 рубль 95 копеек 133 копейки (в первом полугодии – 1 рубль 91 копейка).

Жителям, проживающим в домах с электроплитами и селянам, один киловатт/час обойдется в 2 рубля 61 копейку по дневному тарифу (рост 4 копейки) и в ночной зоне 1 рубль 36 копеек (ранее 1 рубль 34 копейки).