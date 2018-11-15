Тарифы на услуги ЖКХ в 2019 году проиндексируют дважды

Тарифы за коммунальные услуги в 2019 году будут повышаться дважды – с первого января и с первого июля. Ранее тарифы индексировались только один раз в год - только с 1 июля, как правило, в среднем на 4%.

Постановление о двухэтапном повышении платы подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Документ размещен на официальном сайте кабмина. Принятое решение направлено на то, чтобы индексация платы за коммунальные услуги в 2019 году, несмотря на повышение ставки НДС с 1 января 2019 года, не превышала обычный уровень, говорится в пояснительной записке.

С 1 января 2019 года ставка НДС с 18% до 20%. В связи с этим было принято решение об индексации платы граждан за коммунальные услуги с 1 января 2019 года на уровне 1,7%, обеспечивающем учёт повышения НДС. А с 1 июля 2019 года дополнительно тарифы повысятся на 2,4% к январю 2019 года. Общее повышение в среднем составит порядка 4%.

Фактический рост тарифов с 1 января 2019 года будет выше 1,7%, так как с начала года начинают действовать новые тарифы на вывоз мусора.

На 2018 год правительство РФ установило для региона предельный рост платы за коммунальные услуги 3,8%. При этом по отдельным муниципалитетам допускалось и большее повышение – еще плюсом до 2,3% от установленного индекса.

Для ограничения роста коммунального платежа в регионе были утверждены льготные тарифы на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве тарифного регулирования и энергетики области, тарифы на электрическую энергию и газ с 1 июля выросли на 3,8%, на тепловую энергию – 0,4%, на водоснабжение – 3,1% и на водоотведение – 7,8%. Плата за горячую воду - в среднем на 4%, за природный газ – на 3,4%.