Татьяна Строганова назначена исполняющей обязанности председателя Союза журналистов Челябинской области. Она временно заменит скоропостижно ушедшую из жизни Ольгу Давиденко.

Сегодня, 13 апреля, члены правления Союза журналистов Челябинской области собрались на внеочередное заседание в связи с безвременной кончиной председателя СЖЧО Ольги Давиденко.

Печальное известие, которое просто ошарашило многих, пришло 13 апреля.

На 52-м году жизни скончалась Ольга Давиденко, председатель Союза журналистов Челябинской области, член Общественной палаты Челябинской области, известный общественный деятель, талантливая журналистка, яркий и неординарный человек.

Ольга проходила лечение в одной из зарубежных клиник. Причиной смерти стала серьезное заболевание, которое развивалось очень стремительно.

Ольга Давиденко в журналистике с 1992 года, член Союза журналистов России с 1996 года. С 1995 по 2004 годы на «Восточном экспрессе» она занимала должности корреспондента, редактора, ведущего редактора, заведующего отделом. Была автором ежедневного информационного блока «Криминальная хроника», автором и режиссером еженедельной программы «Страж».

С 2004 по 2014 год Ольга Давиденко работала в УФПС Челябинской области – филиале ФГУП «Почта России», занимала должности пресс-секретаря, начальника отдела по связям с общественностью.

С 13 июля 2015 года Ольга Давиденко возглавляла РОО «Союз журналистов Челябинской области.

Члены правления почтили память Ольги Давиденко минутой молчания и выразили глубокое соболезнование родным и близким покойной.

На экстренном заседании обсуждался вопрос организации похорон, а также организационные вопросы, которые необходимо решить в сложившейся ситуации.

Согласно уставу Союза журналистов Челябинской области, члены правления выбрали временно исполняющего обязанности председателя СЖЧО, полномочия которого будут действовать до конференции.

Исполняющим обязанности председателя СЖЧО избрана Татьяна Строганова.

Татьяна Строганова - выпускница ЧелГУ , член Союза журналистов России с 92-го года, член правления Союза журналистов Челябинской области, председатель совета ветеранов журналистики Челябинской области.

С 1991 по 2009 работала в газете «Вечерний Челябинск». Прошла путь от корреспондента до главного редактора.

С 2010 года − руководитель службы выпуска (литературный редактор) газеты «Челябинский рабочий».

с 2016 года — заместитель главного редактора газеты «Челябинский рабочий»

С июля 2016 года — фрилансер.