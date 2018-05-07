Тефтелев дал поручение главам восстановить конструкции, разрушенные ветром. Разрушения есть во всех районах Челябинска.

Об этом глава Челябинска сказал сегодня, 7 мая, на традиционном аппаратном совещании в администрации города.

«Есть конструкции на дорогах, которые из-за ветра разрушились или помялись. И в городе, и на въезде в Челябинск. Необходимо привести их в порядок. Я даю главам соответствующее поручение», - сказал Евгений Тефтелев.

Напомним, ураганный ветер обрушился на Челябинск в пятницу 4 мая. Он был такой силы, что валил рекламные щиты и металлические конструкции. Скорость ветра достигала 27 метров в секунду.