Тефтелев: Мошаров разберется с дорожниками, которые укладывают асфальт в дождь

Челябинцы вновь жалуются, что дорожные службы асфальтируют дороги областного центра под проливным дождем. Глава города Евгений Тефтелев дал поручение разобраться в ситуации.

Такое заявление Евгений Тефтелев сделал сегодня, 30 июля, после расширенного совещания в администрации Челябинска.

Дорожники, которые укладывают асфальт в лужи и под проливным дождем были замечены на улице Шота Руставели, 37 и на Свердловском проспекте, 86.

«Если такие факты есть, то будем разбираться. Всех подрядчиков мы знаем. Вот Мошаров (прим. ред.: председатель городской думы) и разберется», - отметил глава города.

«У каждого исполнителя есть свои сроки. Три года гарантии он дает нам на дорожное покрытие. Отправим на эти адреса комиссию. Если люди будут нам сообщать о подобных фактах, мы будем реагировать», - добавил председатель городской думы Челябинска Станислав Мошаров.

Как сообщало ранее «Урал-пресс-информ» в управлении дорожного хозяйства Челябинска существует некий Свод правил, согласно которому бетонировать дороги следует в сухую погоду. Но в связи с погодными условиями в текущем году, а именно с постоянными дождями и ливнями значительно снижается производительность дорожно-ремонтных работ, которые осуществляются в период между осадками.

На основании технического регламента, в случае начала выпадения осадков ремонтные работы завершаются до полного использования оставшегося асфальтобетона в асфальтоукладчике. После выполнения ремонта дороги осуществляется проверка качества асфальтобетонного покрытия на данном участке и, при выявлении дефектов, его замена на новое дорожное покрытие.

Фото из открытых источников