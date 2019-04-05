Текслер дает сигнал бизнесу: Только на власть кивать – не дело

Проблемы обманутых дольщиков в Челябинской области должна решать не только власть, но и бизнес.

Такое мнение высказал временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер на пресс-конференции с журналистами и подал сигнал всем инвесторам и строителям, которые работают в регионе.

В рамках национального проекта поставлена задача до 2024 года в полтора раза увеличить объем жилищного строительства. «Это сигнал всем, кто работает в этом бизнесе: коллеги, нужно собраться и всем вместе порешать эту проблему (обманутых дольщиков – прим. ред.). Чтобы не только власть, но и бизнес в этом во всем поучаствовал – в тех проблемах, которые сегодня с дольщиками есть», - заявил врио губернатора.

На сегодня в области проблема обманутых дольщиков стоит достаточно остро. На сегодняшний день в федеральном реестре дольщиков состоит порядка тысячи южноуральцев. В «дорожную карту» включено 28 домов (в них зарегистрировано 2175 договоров долевого участия). В 2018 году из плана графика был исключен 21 объект, при этом четыре проблемных объекта было добавлено.

По словам Алексея Текслера, на сегодня у компаний, которые взялись достраивать проблемные объекты, возникли проблемы с финансированием. Помочь им можно, выделив земельные участки в качестве компенсации. «Механизм на сегодняшний день не совершенен, я сейчас с минстроем работаю, уже по отдельным земельным участкам в Минстрой РФ направил информацию с просьбой рассмотреть и согласовать выделение этих участков в счет компенсации», - отметил врио губернатора и добавил, что участков на всех желающих не хватит.

Для решения проблемы Алексей Текслер намерен в ближайшее время встретиться с руководством ДОМ.РФ и обратиться к ним за помощью (они организуют фонд и решают проблему дольщиков через докапитализацию со стороны федерального бюджета).