Текслер: Для привлечения молодых врачей в село мало предоставлять им жилье и подъемные

Реализация федеральных программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в Челябинской области идет с некоторыми трудностями. Для привлечения медицинских кадров в села необходимо разработать региональную программу, учитывающую местную специфику.

Об этом говорил глава области Алексей Текслер, посещая с рабочим визитом Каслинский район.

«Мы видим пробуксовку в реализации федеральных программ («Земский доктор» и «Земский фельдшер» - прим. ред.). В дополнение к федеральным программам необходимы региональные программы, которые бы учитывали районную специфику», - отметил Алексей Текслер.

По мнению главы региона, на сегодня для привлечения врачей в сельские территории недостаточно предложить молодым специалистам жилье в этом населенном пункте нередко неблагоустроенное) и выделить по 1 миллиону (врачам) и 500 тысяч (фельдшерам). Молодых можно привлечь предложениями на перспективу. «Возможно предоставление жилья в областном центре при отработке определенного времени. Возможно дополнительное обучение. Люди должны видеть перспективу и это должно быть частью большого пути молодого доктора», - считает Алексей Текслер.

Глава региона уже распорядился подготовить необходимую региональную программу. При этом в ее разработке должны принять и главные врачи районных и городских больниц, испытывающих дефицит кадров. «Областные чиновники не всегда понимают ситуацию на местах. Крайне важно, чтобы районная специфика учитывалась», - пояснил руководитель области. Программа должна быть готова к 1 сентября 2019 года.

Напомним, наряду с программами «Земский доктор» и «Земский фельдшер» планируется с 2020 года запустить программу «Земский учитель».