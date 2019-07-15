Присылайте свои новости

Экономический потенциал Челябинская область позволяет региону увеличивать расходы непосредственно на социальные нужды жителей и заботу о них.
«Забота о людях и расширение социальных программ - одна из главных точек роста на Южном Урале. И наш регион экономически к этому совершенно готов», - считает глава региона Алексей Текслер.
К такому выводу Алексей Текслер пришел по истечении 100 дней руководства областью (он был назначен главой региона 19 марта 2019 года).
«Уверен, можно и нужно серьезно «перезагрузить социалку» в Челябинской области», высказал свою точку зрения глава региона.
Алексей Текслер заявил, что готов взять на себя всю ответственность за все решения в социальной сфере, которые приняты.
В течение трех лет власти намечают создать почти 6 тысяч мест в детсадах, 4,5 тысячи мест в школах. Есть планы по привлечению в образовательные учреждения молодых специалистов. Этому будет способствовать программа «Земский учитель», которую хотят запустить в 2020 году.
Планируется увеличить финансирование строительство спортивных объектов – за три года на эти цели будет направлено в два раза больше средств, чем за пять предыдущих лет. На эти деньги предполагается построить 50 новых спортивных объектов, отремонтировать и оснастить действующие.
Не обойдут вниманием и объекты культуры – в планах за пятилетку отремонтировать 28 Дворцов культуры и клубов и еще сотню оснастить новым оборудованием.
Уже проведена индексация на 15% выплат ветеранам труда Челябинской области. «Индексация подобных видов помощи должна быть автоматической и не отставать от уровня инфляции», - считает Алексей Текслер.
Кроме того, в ближайшее время Заксобрание области рассмотрит предложение главы региона о расширении категории жителей, имеющих право на компенсацию при подключении к цифровому телевидению.
«Все эти цифры имеют значение, только если они меняют жизнь, судьбу людей к лучшему», - уверен глава региона.
Алексей Текслер также предложил воспользоваться опытом соседей из Уфы и внедрить в регионе ь удобный сервис «социальный калькулятор».
«Достаточно ввести краткие сведения о себе — и в ответ получаешь полный перечень пособий, льгот и других благ, положенных для соответствующей категории граждан. А также информацию о том, какие нужны документы и где можно получить эту помощь», - поделился глава региона.
Для реализации своих масштабных социальных планов Алексей Текслер хотел бы найти единомышленников в деловых кругах. «Знаю, в Челябинской области есть достойные примеры социальной ответственности, благотворительности и меценатства. Пора обсудить, как правительство региона может поддержать бизнес в его стремлении помогать людям», - подчеркнул глава региона.