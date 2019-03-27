Текслер и Буренко наградили участников ликвидации последствий ЧС в Магнитогорске

Участники ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с обрушением дома в Магнитогорске (Челябинская область), были отмечены наградами. Торжественная церемония награждения состоялась сегодня, 26 марта, в здании администрации Магнитогорска.

Знаки отличия вручали временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Текслер и начальник Главного управления МЧС России по Челябинской области Юрий Буренко.

Глава региона поблагодарил всех неравнодушных людей, которые принимали участие в ликвидации последствий этой страшной трагедии и тех, кто исполнял свой долг.

«Люди оценили ваш самоотверженный труд, мужество и неравнодушие», - подчеркнул Алексей Текслер и поблагодарил участников ликвидации ЧС за проведенную работу и готовность прийти на помощь людям.

Врио губернатора выразил надежду, что подобные испытания больше не повторятся. «Но многое зависит от нашей готовности к возможным угрозам, - обратился Текслер к участникам церемонии. - Важно свести к минимуму риски аварий, обеспечить безопасность граждан и всегда быть готовыми прийти на помощь».

Начальник Главного управления МЧС России по Челябинской области Юрий Буренко отметил, что минимизировать последствия магнитогорской трагедии удалось только, благодаря совместной работе всех заинтересованных сторон.

По его словам, ЧС в Магнитогорске – самая масштабная по количеству жертв ситуация в постсоветское время после Ашинской катастрофы. «Эта операция войдет в учебники спасательного дела», - процитировал глава регионального управления первого замминистра МЧС России Александра Чуприяна. Юрий Буренко поблагодарил всех награжденных «за то, что вы делаете, за то, что любите свою профессию».

Всего был отмечен медалями и нагрудными знаками МЧС России 151 магнитогорец, участвовавший в ликвидации последствий взрыва газа. В числе награжденных сотрудники Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона, подразделений Поисково-спасательной службы Челябинской области, работники Магнитогорского металлургического комбината, сотрудники правоохранительных органов, медицинские работники, духовные лица, волонтеры.

Сегодня в городской администрации чествовали 24 участников ликвидации последствий ЧС. Следующее награждение состоится 28 марта.

После завершения торжественной церемонии Алексей Текслер сказал, обращаясь к участникам: «Друзья, у меня к вам большая просьба. Берегите себя!».