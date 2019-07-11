Текслер и Котова обсудят судьбу автовокзалов Челябинска

Дальнейшую судьбу автовокзала у Дворца спорта «Юность» в Челябинске планирует обсудить временно исполняющая полномочия главы Челябинска Наталья Котова с главой региона Алексеем Текслером на ближайшей встрече. Окончательное решение будет принято после опроса жителей.

Об этом сообщила Наталья Котова на пресс-конференции в администрации Челябинска, состоявшейся вчера, 10 июля.

«Есть обращения граждан, которые говорят, что автовокзал в этом месте (у Дворца спорта «Юность» - прим. ред.) не нужен. Но есть и определенное количество жителей, которые привыкли к тому, что он расположен в этом месте», - рассказала Наталья Котова.

Градоначальник считает, что этот вопрос необходимо обсудить с жителями города и это предложение она готова озвучить главе региона. Опрос намерены провести с помощью сервиса электронных голосований «Активный житель 74» на региональном портале госуслуг. Планируется выяснить, хотят жители перенести автовокзал от Дворца спорта «Юность» или их устраивает его нынешнее местоположение.

«Сейчас мы находимся в том периоде, когда жители города должны сказать, где они хотели бы видеть автовокзал. Оставить его на месте (у «Юности») или перенести. Может необходимо развести транспортные потоки по городу и создать несколько автовокзалов. Например, один вокзал будет на Чичерина, один – у железнодорожного вокзала, один – в Металлургическом районе», - отметила Наталья Котова.

Мэрии предстоит разобраться и с дополнительной площадкой автовокзала «Южные ворота», которая была торжественно открыта в мае 2015 года у торгового комплекса «Синегорье» недалеко от железнодорожного вокзала. Здание предназначалось для пригородных перевозок. Тогда глава Челябинска заявлял, что это значимый проект для города, который позволит развести транспортные и пассажирские потоки по разным терминалам. С того момента прошло четыре года. Но вокзал в этом здании так и не открыли.

«Вопрос по зданию у железнодорожного вокзала будет рассматриваться в одной связке с автовокзалом у “Юности”, - рассказала Наталья Котова. - Предстоит выяснить, чье это здание – муниципальное, частное. Пока не готова ответить».

Напомним, в конце июля 2011 года городские власти (на тот момент главой города был Сергей Давыдов) провели «вокзальную революцию». Они вместо «Южного» автовокзала (располагался у железнодорожного вокзала, ТК «Синегорье») и «Северного» (Кыштымская, 30) ввели две новые точки базирования - у областной больницы и во дворце спорта «Юность».

При принятии решения учитывались лишь коммерческие интересы некоторых бизнесменов, а не мнение жителей. Никого не интересовало, как обычные жители области, приезжая из других регионов на железнодорожный вокзал в Челябинск, будут добираться с чемоданами и сумками на автовокзал к «Юности». При этом до сих пор нет ни одного прямого маршрута общественного транспорта, который бы соединял эти два вокзала.

В 2015 году новый глава Евгений Тефтелев частично исправил ситуацию. Некоторые маршруты были возвращены в ТК «Синегорье», но при этом основная часть осталась во Дворце спорта «Юность». Планировалось, что автовокзал, расположенный на первом этаже «Синегорья», продолжит обслуживать междугородные маршруты. А открытая главой города площадка – пригородные маршруты. Правда, на этом все и закончилось.

На сегодня в городе действует четыре автовокзала: автостанция «Южная» (у областной больницы), вокзал «Центральный» у Дворца спорта «Юность», «Северные ворота» на ЧМЗ, «Южные ворота» (у «Синегорья»). Все они частные.