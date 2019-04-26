Текслер: К работе антитеррористической комиссии буду относиться с пристальным вниманием

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер намерен уделять пристальное внимание работе антинаркотической комиссии региона и потребовал от подчиненных детально докладывать об устранении всех проблем.

«К работе антитеррористической комиссии буду относиться с пристальным вниманием, детально разбирать с вашим участием каждый вопрос, - заявил Алексей Текслер и поставил задачу перед членами комиссии. - Отдельно прошу в выступлениях акцентировать практические меры по устранению имеющихся проблем».

На прошедшем заседании обсудили обеспечение защиты объектов с массовым пребыванием детей в период летней оздоровительной кампании и безопасность социальных объектов с круглосуточным пребыванием престарелых, инвалидов и детей.

«Для всех очевидно, что вопросы безопасности – это вопросы комплексные. Террористическая угроза – лишь одна из угроз, которые могут нарушить привычное течение жизни и привести к трагедии. Поэтому каждый вопрос, который мы сегодня рассмотрим, актуализирует целый ряд сопутствующих направлений работы», - подчеркнул глава региона.

В ходе заседания особое внимание Текслер акцентировал на выработке единых требований и критериев комплексной безопасности социальных учреждений с круглосуточным пребыванием людей, а также обеспечению антитеррористической защищенности объектов массового отдыха детей в летний период.