Текслер: Магнитогорск в плане благоустройства лучше Челябинска. Следующий визит посвящу ММК

Временно исполняющему обязанности губернатора Челябинской области Алексею Текслеру Магнитогорск понравился гораздо больше Челябинска в плане благоустройства.

Об этом глава региона сообщил после ознакомительной поездки по городу металлургов, которую совершил 26 сентября.

Алексею Текслеру понравилось решение по благоустройству парка «Тыл-фронту», по которому он прогулялся вместе с главой города Сергеем Бердниковым в сопровождении чиновников и журналистов.

Врио губернатора показался интересным проект «Притяжение», который ему презентовали. Там предусмотрен спортивно-событийный кластер, музейно-образовательный комплекс, парковая территория (она разбита на три зоны: входная группа, природный парк и центральный парк), жилая инфраструктура, гостиничный блок, территория медицинского центра, офисно-административные учреждения.

Врио губернатора отметил также, что Магнитогорск гораздо чище Челябинска. В городе нет мусора. Кроме того, магнитогорские дороги также находятся в лучшем состоянии, отмечает Текслер.

В соцсетях жители шутят, еще нужно похвалить наш воздух. Сегодня промышленники постарались и дышать в городе намного легче и приятнее.

Напомним, в понедельник, 25 марта, Алексей Текслер проехался по Челябинску и назвал город серым и непрезентабельным, пристыдив городские власти и поставив им неудовлетворительную отметку за благоустройство областного города-миллионника.

Алексей Текслер пообещал, что в следующий свои визит в Магнитку он обязательно посетит Магнитогорский металлургический комбинат и посвятит знакомству с металлургическим гигантом целый день, потому что тема экологии очень важна.

На сегодня у врио губернатора еще запланирована встреча с местными властями, где будут подведены итоги эмоционального общения с жителями пострадавшего дома.