Текслер: Назрела необходимость «реновации» всей территории Каслинского района

Глава Челябинской области Алексей Текслер посетил с рабочим визитом Каслинский район, встретился с главой и жителями, обсудил актуальные проблемы муниципалитета, перспективы развития, точки роста.

«Сегодня многие прежние достижения Каслинского района серьезно уступили место проблемам – в плане производства продукции, развития инфраструктуры и социальной сферы, особенно здравоохранения», - отметил Алексей Текслер. Сокращается промышленное производство (в частности, обрабатывающее), снижаются объемы строительства.

Глава Каслинского района Игорь Колышев рассказал Алексею Текслеру, что на сегодня в районе идет отток трудоспособного населения, жесткая конкуренция за кадры со Снежинском и Озерском. «Наша задача – не превратиться в спальный район», - считает районный глава.

Власти предпринимают ряд шагов для удержания жителей, в том числе возлагают надежды на несколько инвестиционных проектов. Планируется возобновление работы Маукского рудника (поселок Вишневогорск). Лицензия на добычу полезных ископаемых на Маукском месторождении медно-цинковых руд была выдана 1995 году. В 2005 году рудник перешел под управление РМК. Добыча руды подземным способом началась в 2010 году. В настоящее время работы на месторождении временно приостановлены, рудник законсервирован.

«Есть надежда на новые рабочие места в связи с получением лицензии по месторождению вольфрама в Пороховом. Пока создали площадку с необходимым количеством электроэнергии», - рассказал глава района.

Для удержания жителей необходимо также создать комфортные условия для жизни, в том числе качественные дороги, образование, медицинское обслуживание, ЖКХ. Пока же проблем в этих сферах накопилось очень много.

«В целом ситуация стабильная, но не хватает развития. Здесь замечательная природа, есть все условия для жизни. Считаю, что назрела необходимость «реновации» всей территории, чтобы изменить настроение людей, привлечь инвестиционные потоки, более эффективно распоряжаться тем, что Каслинский район на сегодня имеет», – подчеркнул Алексей Текслер.

В ходе общения с жителями глава региона обсудил наиболее актуальные проблемы муниципалитета. Вопросы, требующие немедленного решения, заносились в «красный блокнот».

«Самые острые вопросы касались здравоохранения», - написал после визита в своем аккаунте в Инстаграм Алексей Текслер. Людей беспокоит изношенность медицинского оборудования, кадровый дефицит, отсутствие ремонта в учреждениях здравоохранения. «Существующая ситуация меня категорически не устраивает», - прокомментировал журналистам глава региона после общения с жителями.

В Каслинской районной больнице работают в основном медработники предпенсионного и пенсионного возраста. Не хватает 25 сотрудников. Ф некоторых фельдшерско-акушерских пунктах вообще нет фельдшеров. «По программе "Земский доктор" в Каслинский район ни один врач не приехал», - подчеркнул руководитель области. Медицинское оборудование требует ремонта, необходима реконструкция здания больницы.

Алексей Текслер поручил муниципальным властям подготовить перечень остро стоящих вопросов и совместно с областным минздравом приступить к их решению. Руководитель области напомнил главам сельских поселений и главе района, что они несут личную ответственность за все происходящее на их территории: «Даже там, где зона ответственности региона (здравоохранение или региональные дороги), с вашей стороны должны быть поданы понятные и четкие сигналы о тех проблем, которые существуют». Нужно принимать дополнительные меры по привлечению врачей и фельдшеров.

На встрече жители района единогласно высказались о необходимости ремонта Дома культуры. Алексей Текслер во время рабочего визита там побывал и лично ознакомился с проблемами учреждения. Часть из них начнут решать уже в этом году - по поручению главы региона, в ближайшее время приступят к ремонту входной группы и кровли.

«Дворец культуры - уникальный объект, с зимним садом, такого никогда не встречал. Но состояние неудовлетворительное. В этом году сделаем входную группу и крышу над концертным залом. На следующий год запланируем ремонт крыши над зимним садом», – уточнил Алексей Текслер.

Без внимания не осталась тема безопасности образовательных учреждений: так рядом с детским садом №25 коммунальные службы меняли трубопровод, разбили тротуар и оставили его в таком состоянии. Глава региона поставил задачу восстановить дорогу и обеспечить безопасный маршрут до садика. Также в поселке Маук по поручению Алексея Текслера рядом со школой будет организован безопасный пешеходный переход.

Кроме того, в беседе с губернатором жители рассказали о проблемах с водоснабжением и водоотведением, необходимости реконструкции школ и детских садов, ремонта дорог. Глава региона каждое обращение записал в свой блокнот. По итогам встречи даны поручения региональному правительству и муниципальным властям.

Уже после встречи в аккаунт Алексея Текслера в Инстаграм написали жители поселка Береговой Каслинского района. «Приезжайте к нам в поселок. Больница, школа, клуб, дороги все требует капитального ремонта! Текут крыши двухэтажного микрорайона, нет детских площадок, места для сушки белья в двухэтажках напоминают после военное время, мусорные баки установлены с нарушениями. В местном ДК нет кружков. Много лет не ремонтированная хоккейная площадка, здание спортивного комплекса развалили. Печально и больно смотреть на такой совхоз. Приезжайте смотреть сам район -п. Береговой, п. Тюбук, п. Багаряк».

Ранее Алексей Текслер потребовал от глав муниципальных образований и министров активнее реагировать на обращение жителей, поступающие по различным каналам связи. Сам губернатор открыл аккаунты в Инстаграм, «ВКонтакте» и «Одноклассники». Главе Каслинского района, выполняя поручение Алексея Текслера, нужно будет внимательно изучить комментарии после записи о поездке в муниципалитет, обсудить с жителями проблемы и начать постепенно их решать.