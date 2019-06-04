Текслер: Нужно сделать так, чтобы "ограниченные возможности" детей были безграничны

Сегодня, 4 июня, в Челябинской области стартовал V Региональный чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс – Южный Урал 2019». Он будет проходить с 4 по 6 июня на базе Дворца учащейся молодежи «Смена», который является региональным центром развития движения «Абилимпикс-Челябинск».

Глава региона Алексей Текслер посетил площадки проведения чемпионата. «Я уверен, когда мы говорим об «Абилимпиксе», то это не про соревнования, а про будущее». Алексей Текслер особо подчеркнул, что ему не нравится, когда говорят «дети с ограниченными возможностями». «Я считаю, что нужно сделать так, чтоб их возможности были безграничны», - отметил глава региона.

По словам Алексея Текслера, задача правительства, общества, таких конкурсов в частности - помочь ребятам обрести профессию, стать успешными и никогда не чувствовать себя в чем-то ограниченными.

На церемонии открытия руководитель области напутствовал участников соревнований на новые свершения. «Конкурс профмастерства – это путевка в жизнь. Дети могут определиться с тем, что им наиболее всего интересно и с чем они, возможно, свяжут свою судьбу», - считает глава региона. В своем аккаунте Алексей Текслер написал, что все участники конкурса «достойны уважения, так как некоторые компетенции сложно даются даже здоровым людям: «Давайте все вместе пожелаем ребятам победы, чтобы они вошли в национальную сборную».

Как рассказал исполняющий обязанности министра образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов, Челябинская область одна из первых присоединилась к движению «Абилимпикс». «С каждым разом эти соревнования становятся масштабнее. В 2017 году мы провели чемпионат по 13 компетенциям, а в 2018 году уже около 160 человек боролись за победу по 22 направлениям», – констатировал глава регионального минобрнауки.

В трехдневных соревнованиях примут участие около 300 человек. Конкурсная программа состоит из 30 компетенций, среди них – мультимедийная журналистика, токарные работы на станках с ЧПУ, резьба по дереву, кондитерское дело, изобразительное искусство и др. Участники будут соревноваться в трех категориях: «Школьники» (от 14 лет), «Студенты», «Специалисты» (до 65 лет).

Чемпионат пройдет на восьми региональных площадках – в ДУМ «Смена», Челябинском государственном промышленно-гуманитарном техникуме имени А.В. Яковлева, Челябинском техникуме текстильной и легкой промышленности, ЧелГУ, УралГУФКе, ЮУГМУ, а также в Магнитогорском строительно-монтажном техникуме и Златоустовском индустриальном колледже имени П.П. Аносова.

В работе будут задействованы 190 экспертов, а также 160 волонтеров. Помимо соревнований, участников ждет профориентационная, деловая и культурная программы.

Во дворце «Смена» в рамках чемпионата для участников пройдет Ярмарка вакансий.

Справка.

Абилимпикс – это международное чемпионатное движение профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями, инициатором которого является Японская организация по вопросам занятости пожилых людей, инвалидов и ищущих работу. В 1972 году был проведен первый конкурс в рамках этого движения.

В России чемпионаты «Абилимпикс» проходят с 2015 года. Челябинская область включилась в это движение одной из первых. Сегодня команда участников «Абилимпикс» Челябинской области уверенно держит 7 место в общероссийском зачете, идет вровень с Московской областью, Санкт-Петербургом, Тюменью по количеству медалей.