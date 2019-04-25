Текслер: Нужны единые критерии безопасности учреждений с круглосуточным пребыванием людей

Временной исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер провел заседание антитеррористической комиссии.

В правительстве региона под председательством руководителя Челябинской области Алексея Текслера состоялось заседание антитеррористической комиссии. Основными вопросами заседания стали обеспечение защиты объектов с массовым пребыванием детей в период летней оздоровительной кампании и безопасности социальных объектов с круглосуточным пребыванием престарелых, инвалидов и детей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Для всех очевидно, что вопросы безопасности – это вопросы комплексные. Террористическая угроза – лишь одна из угроз, которые могут нарушить привычное течение жизни и привести к трагедии. Поэтому каждый вопрос, который мы сегодня рассмотрим, актуализирует целый ряд сопутствующих направлений работы. Еще раз подчеркну, коллеги, что к работе антитеррористической комиссии буду относиться с пристальным вниманием, детально разбирать с вашим участием каждый вопрос. Отдельно прошу в выступлениях акцентировать практические меры по устранению имеющихся проблем», – поставил задачу перед участниками заседания и членами антитеррористической комиссии Алексей Текслер.

В ходе заседания особое внимание глава региона акцентировал на выработке единых требований и критериев комплексной безопасности социальных учреждений с круглосуточным пребыванием людей, а также обеспечению антитеррористической защищенности объектов массового отдыха детей в летний период.